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Omicron英國首見死亡個案！中國天津也爆首例

▲英國首相強生13日視察倫敦1處疫苗接種站時證實，該國已有首例患者死於Omicron變種。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生13日視察倫敦1處疫苗接種站時證實，該國已有首例患者死於Omicron變種。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-14 06:19:42

英國首相強生(Boris Johnson)13日證實，英國國內至少出現1例感染新冠變種毒株Omicron後死亡的個案，呼籲民眾接種疫苗加強劑，以增加保護力。

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綜合外媒報導，強生警告，英國恐將迎來Omicron流行浪潮，接種2劑疫苗所產生的保護力不足以應付，將於月底前公布有關加強劑的接種計畫，希望讓所有18歲以上、符合資格的國民盡快注射。

英國衞生大臣賈偉德(Sajid Javid)則表示，英國已至少通報3137例Omicron感染個案，其中10人須住院治療，並形容Omicron正以不尋常的速度在英國境內擴散，平均每2到3天感染人數就會翻倍，若要拚今年內為所有符合資格的18歲以上國民注射加強劑，本週起每天必須安排100萬人接種。

英國衞生安全局(UK Health Security Agency，UKHSA)指出，疫苗預約現象熱絡，光13日就收到超過14萬人次預約，但對於今年內讓所有合格成年人都接種加強劑一事，則坦言有難度。

另一方面，近日接連傳出本土病例的中國，也在13日通報該國首例Omicron，患者於9日入境天津，天津市疾病預防控制中心針對其呼吸道標本，進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，並經中國疾病預防控制中心重複查核後，確認為新冠病毒Omicron變異株。目前該名患者仍在閉環管控隔離中，於定點醫院接受隔離治療。

▲中國天津也出現該國首例Omicron。（圖／翻攝自微博）
▲中國天津也出現該國首例Omicron。（圖／翻攝自微博）
根據中國國家衛生健康委員會13日通報，中國12日新增101起新冠肺炎確診，其中80例為本土，浙江省就佔74例，各地加強「清零」政策，並呼籲離家赴外地工作的勞工，春運期間若非必要，盡量不要返鄉過節。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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