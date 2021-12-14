Omicron英國首見死亡個案！中國天津也爆首例

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英國衞生大臣賈偉德(Sajid Javid)則表示，英國已至少通報3137例Omicron感染個案，其中10人須住院治療，並形容Omicron正以不尋常的速度在英國境內擴散，平均每2到3天感染人數就會翻倍，若要拚今年內為所有符合資格的18歲以上國民注射加強劑，本週起每天必須安排100萬人接種。
英國衞生安全局(UK Health Security Agency，UKHSA)指出，疫苗預約現象熱絡，光13日就收到超過14萬人次預約，但對於今年內讓所有合格成年人都接種加強劑一事，則坦言有難度。
另一方面，近日接連傳出本土病例的中國，也在13日通報該國首例Omicron，患者於9日入境天津，天津市疾病預防控制中心針對其呼吸道標本，進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，並經中國疾病預防控制中心重複查核後，確認為新冠病毒Omicron變異株。目前該名患者仍在閉環管控隔離中，於定點醫院接受隔離治療。
根據中國國家衛生健康委員會13日通報，中國12日新增101起新冠肺炎確診，其中80例為本土，浙江省就佔74例，各地加強「清零」政策，並呼籲離家赴外地工作的勞工，春運期間若非必要，盡量不要返鄉過節。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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