林秉樞台中榮總打第2劑　中市衛生局：緊急出國為由

（中央社記者趙麗妍台中13日電）男子林秉樞涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜，又遭爆料接種「特權疫苗」，第2劑在台中榮總接種，台中市衛生局調查，林秉樞以緊急出國需求身分，完成莫德納第2劑接種。
中央社
2021-12-14 07:20:24｜2021-12-14 07:20:26
台北市議員游淑慧13日質疑，林秉樞的接種年齡與資格等，7月時還不能打疫苗，但後來在禾馨系統內某一診所施打第1劑，10月初又跑到台中榮總打第2劑，懷疑是特權疫苗。
衛生局介入調查證實，林秉樞在10月5日在台中榮總接種第2劑疫苗，施打的是莫德納殘劑，但他是以「緊急出國」方式申請施打，並非一般民眾申請的施打殘劑。
因緊急出國需提前接種第2劑者，符合資格者須出示具付款紀錄的機票及公司外派、留學入學的出國證明。而林秉樞所持機票的開票日期與出國地點，台中市衛生局表示，涉及個資不便透露。
對此，台中榮總也發出聲明稿指出，林秉樞到台中榮總施打疫苗，一切符合衛福部相關規定。關於，林秉樞母親的告別式上有台中榮總院長陳適安致贈的花藍，台中榮總表示，林母長期在榮總急診、住院數十次，病故後送訃聞至醫院，基於世俗禮儀送花籃致意，是人之常情。（編輯：陳仁華）1101213