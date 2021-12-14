威脅要在歐洲部署中程導彈！俄羅斯嗆：完全不信任北約

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據了解，美國已在日前恢復冷戰後結束的第56炮兵司令部(56th Artillery Comman)運作，這曾是在冷戰時期管理美軍戰術核導彈的部門，預計接下來將負責運用美軍的遠程高超音速導彈，並在歐洲設立所謂多域特遣部隊，以指揮運用遠程地對地導彈，被指是為對抗俄羅斯。
美國雖在冷戰後裁減了部署歐洲的兵力，但2014年俄羅斯吞併克里米亞半島後，美國計劃也有所改變，先是於2018年恢復在德國駐紮第41野戰炮兵旅，2019年又以俄羅斯違反條約、中國沒被納入為由，廢除了《中程核力量條約》，現在又恢復了負責歐洲地區導彈運用的炮兵司令部。
里亞布科夫並指控，北約和美國拒絕與俄方溝通，也不回應俄方有關武器禁運的建議，既然如此，俄國也不會信任北約：「我們不再玩這種遊戲，也不相信北約的保證。」
在訪問中，里亞布科夫亦否認俄羅斯有入侵烏克蘭的意圖，並嘲弄美國對俄羅斯入侵烏克蘭祭出的威脅措施「莫名其妙」；然而，目前包含美國、烏克蘭在內的軍事情報皆顯示，大量俄軍已在烏克蘭邊境集結，里亞布科夫的言論無疑會加劇東西方對峙的風險。
俄羅斯外交部並於本月10號表示，北約應拒絕讓烏克蘭和喬治亞這2個前蘇聯國家加入，停止東擴以及在靠近俄國邊境舉行軍事演習。