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威脅要在歐洲部署中程導彈！俄羅斯嗆：完全不信任北約

▲俄國副外長里亞布科夫警告，若北約再不限制其擴張行為，俄羅斯不排除採取軍事回應，也在歐洲部署中程導彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國副外長里亞布科夫警告，若北約再不限制其擴張行為，俄羅斯不排除採取軍事回應，也在歐洲部署中程導彈。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-14 07:46:21

俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，與北大西洋公約組織(NATO, 簡稱北約)的關係也在持續惡化。俄羅斯外交部13日聲稱，有證據指明，北約已在歐洲部署可配置核武器的中程導彈，為了應對北約的擴張，俄國不排除在歐洲「被迫」做出同樣的軍事部署。

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綜合《路透社》、《莫斯科時報》等外媒報導，俄國副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)近日接受官媒訪問時透露，俄方有間接證據顯示，北約打算重新部署中程導彈，揚言若北約不能保證限制向東擴張的行為，俄羅斯將採取軍事行動回應，也在歐洲部署中程導彈。

據了解，美國已在日前恢復冷戰後結束的第56炮兵司令部(56th Artillery Comman)運作，這曾是在冷戰時期管理美軍戰術核導彈的部門，預計接下來將負責運用美軍的遠程高超音速導彈，並在歐洲設立所謂多域特遣部隊，以指揮運用遠程地對地導彈，被指是為對抗俄羅斯。

美國雖在冷戰後裁減了部署歐洲的兵力，但2014年俄羅斯吞併克里米亞半島後，美國計劃也有所改變，先是於2018年恢復在德國駐紮第41野戰炮兵旅，2019年又以俄羅斯違反條約、中國沒被納入為由，廢除了《中程核力量條約》，現在又恢復了負責歐洲地區導彈運用的炮兵司令部。

里亞布科夫並指控，北約和美國拒絕與俄方溝通，也不回應俄方有關武器禁運的建議，既然如此，俄國也不會信任北約：「我們不再玩這種遊戲，也不相信北約的保證。」

在訪問中，里亞布科夫亦否認俄羅斯有入侵烏克蘭的意圖，並嘲弄美國對俄羅斯入侵烏克蘭祭出的威脅措施「莫名其妙」；然而，目前包含美國、烏克蘭在內的軍事情報皆顯示，大量俄軍已在烏克蘭邊境集結，里亞布科夫的言論無疑會加劇東西方對峙的風險。

俄羅斯外交部並於本月10號表示，北約應拒絕讓烏克蘭和喬治亞這2個前蘇聯國家加入，停止東擴以及在靠近俄國邊境舉行軍事演習。

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