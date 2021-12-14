傳統漁村蛻變為海洋新亮點 高雄茄萣子弟返鄉推傳家寶
高雄市茄萣區位於北高雄海線和臺南市交界處，區域內有興達港等知名景點。伴隨著前瞻基礎建設計畫之綠能建設項目之一「海洋科技產業創新專區」的設置，預計帶動其產業發展；而位於台17線濱海公路旁的「茄萣濱海公園」擁有優美綿長的海岸線，區內擁有多樣地景變化趣味主題，吸引不少遊客前往，搭配情人碼頭、魚貨市場，以及燒王船等觀光資源、民俗活動，可望讓茄萣由傳統漁村蛻變為海洋新亮點。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-14 08:11:21
在茄萣區土生土長的陳冠霖，在外經商多年事業有成後，選擇回到家鄉，與擁有專業建築背景的執行長蔡宗叡，聯手成立「壹起飛建設」，並以在地人的好厝邊、以鄰為友、服務鄉里、蓋自己住的房子為開發宗旨；秉持回饋鄉里、服務鄉親的理念，打造一批住一輩子的「傳家寶」。
壹起飛建設董事長陳冠霖說，首次跨足房地產特意選擇家鄉茄萣區，推出案名「壹萣發」景觀別墅，地坪33至39坪，建坪55至63坪，每戶開價1688萬至1808萬，除了看準當地漁村經濟蓬勃，區域內的「海洋科技產業創新專區」年產值150億元，預計可創造2千個就業機會，客群除了鎖定在地客外，也瞄準科技人才、退休人士等。
「壹萣發」緊鄰台17線，一旁就是熱鬧的興達港觀光漁市，離台南市區也不遠，主打海灣景觀公園第一排、戶戶並排雙停車、電動車充電預留管線、雙主臥、全套房、五衛浴、全棟防水保固5年、採大樓結構筏式基礎等特色，吸引不少識貨民眾賞屋。
值得一提的是，陳冠霖也熱衷公益，長年贊助經費給左營國中羽球隊、沙崙國小學雜費。今年7月「壹起飛企業集團」為回饋鄉里，陳冠霖陪同母親代表捐贈高市府消防局茄萣分隊1輛消防警備車。