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NBA／距離打破三分紀錄越來越近　Curry坦言確實會被影響

▲Stephen Curry切入。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry切入。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-14 08:37:08

金州勇士近期陷入了小低潮，球隊進攻效率不佳，導致輸掉了一些本該贏下的比賽。球隊主將Stephen Curry在受訪時也承認，自己對於即將接近的紀錄，確實是有些想太多了。

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全聯盟都在期待Curry打破傳奇射手「雷槍」Ray Allen例行賽三分命中總數的紀錄。然而在最近6場勇士的進攻效率僅108.2，排聯盟第26；命中率44.2%，聯盟第24；場均三分出手42次，聯盟第二；三分命中率36.5%，聯盟第14。顯然過多刻意的幫Curry製造機會，影響了他們整體的節奏。

在之前和拓荒者的比賽之前，Curry僅差16顆三分球就超越Allen，他坦言自己當時確實有些被影響了，「『在主場投進16記三分然後打破紀錄』，我認為這些想法讓我感到有些焦慮——但這種情緒並不是緊張。」

Curry說，「我在那場比賽中，前4次出手均沒能命中。但無論是在第1場比賽、第82場比賽還是在季後賽，我仍然會堅決出手，這就是我對待比賽的方式，只是添加了一個與眾不同的背景而已。」

在今天對溜馬的比賽之前，Curry只差7顆三分球就能破記錄，他坦言確實和之前的情況都有些不同，「我的職業生涯還很長，但這是我多年來一直在追逐的職業生涯里程碑。不過，就像之前說的一樣，季後賽和總冠軍仍然是我們為之奮戰的目標。」

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