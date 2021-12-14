鄧佳華拍AV破處成功「激動打滿分」 妙回連千毅陷阱題
鄧佳華圓夢計畫掀起爭議，如今順利落幕，他曬出「破處紅包」同框對手女優，興奮表示「第一次作品完成，TWAV說到有做到」，也向《NOWnews今日新聞》透露這次給自己打滿分10分，目前也還不知道是否會有續集。而替鄧佳華執導處男秀的導演圤智雨，隨後也透過臉書公布其「持久度」，除了替他打分數之外，還不忘試探有關於連千毅的問題。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-14 09:09:42｜2021-12-14 09:16:02
圤智雨坦言曾經和酸民一樣看不起鄧佳華，但是與他接觸後就稍微改觀：「不可否認，他一定不會是我生活中的朋友，但最少他能夠依靠自己的喜好做自己想做的事。」也透露有私下問過他未來打算：「你說他怕連千毅嗎？很怕，但今天拍完後，我也問了他一句，假設成果不理想、無法再當男優，連董又看起來需要你，願意接受給你更好的薪水、更好的待遇，更多的妹子，你不會想回去嗎？他搖搖頭，我想換成是每天張開眼為了生存而賺錢的我，或是很多人，肯定做不到。」
儘管對鄧佳華有防衛之心，但圤智雨仍真心佩服對方，而他這次也接下了「編劇、導演、媒體」3項任務，坦言自己其實很心機：「我懂媒體要什麼，所以我的最大的價值不是導與編，而是曝光。」至於導完的感想，圤智雨表示真的很不容易，也替鄧佳華打分數：「滿分10分，我給7分，這是我最真實的答案。」