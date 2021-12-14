美國南達州比賽讓老師「跪地搶錢」　挨批人格侮辱

美國南達科他州(South Dakota)的蘇瀑市(Sioux Falls)，11日舉行一場頗具爭議的比賽，讓10名身穿冰上曲棍球服裝的老師上場搶奪5000元美金，5分鐘內能搶到的錢，都可用來購買課堂所需用品。然而不少美國網友批評，讓老師們趴在地上搶錢，不只是侮辱了這個職業，也活像真實版的「魷魚遊戲」上演。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-14 09:16:34
從影片中可以看到，老師們在鋪滿美元的墊子上爬來爬去，大把大把抓起現金就往衣服裡塞，現場洋溢著興奮的氣息，參賽者將鈔票撿到一張不剩，結束時每個人的衣服，腹部部位都明顯鼓起。
獲得冠軍的男教師朗登(Barry Longden)表示，他搶到616美元，打算用這筆錢為學校電子競技俱樂部的30名成員購買相關設備，其他人則分別搶到378至592美元不等。
然而，影片上傳到社群網站後，卻引發不少批評，許多網友認為，這種跪地爭搶現金的行為有辱人格，美國有線電視新聞網主播比爾·威爾(Bill Weir)在推特上寫道：「為了取悅蘇瀑市的冰棍球愛好者，讓教師在冰面上爬來爬去，為課堂用品籌集資金。我們離公共教育的『魷魚遊戲』也不遠了。」
對此主辦單位已於週一發表聲明，指出：「雖然我們的目的是為教師提供積極、有趣的體驗，但它似乎是對參與教師和整個教學行業的侮辱。對於可能造成的任何尷尬，我們深表遺憾，並向所有老師道歉。」