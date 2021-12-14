高雄輕軌新增三站16日通車　捷運局：票價不變

高雄環狀輕軌C17-C20路段完成履勘後，交通部12月3日發布營運許可函，市府定於12月16日下午5時正式加入營運，捷運局長吳義隆表示，輕軌新增三站但票價不變。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-12-14 09:50:20
捷運局表示輕軌C17-C20路段營運通車後，路網從C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C20臺鐵美術館站，營運路線將由原先12.8公里延長至14.7公里，服務範圍可由現行23站增為26站。首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車(各站首末班車時間詳高雄捷運官網www.krtc.com.tw)，尖峰時段班距為10分鐘，尖峰時段：平日(6:30-8:30、16:30-18:30)、假日(13:00-18:00)，離峰時段則維持15分鐘班距。民眾可使用3家電子票證(一卡通、悠遊卡、愛金卡)、於車站月台購買單程票、MeN Go月票及Line Pay乘車碼等多元付費方式搭乘。
吳義隆表示為響應綠能運輸，持續推廣搭乘高雄輕軌，輕軌票價仍維持不變，採單一費率收費(上車刷卡)，使用電子票證及Line Pay乘車碼收費10元(包含團體票)，購買紙票者30元，呼籲搭乘民眾多加運用或使用電子票證/電子支付。另輕軌暖心便民搭乘措施亦持續實施，凡具博愛(身障人士)、敬老身分的民眾，免購票、免過卡即可免費搭乘高雄輕軌，目的就是希望能讓博愛、敬老人士免費搭乘安全便捷的高雄輕軌，體驗宜居、宜遊的美麗高雄。
吳義隆指出，C17-C20路段自完工以來，順利通過初勘與履勘的嚴格檢驗，市民莫不對於通車日期殷殷期盼，輕軌團隊已經做好準備面對本(12)月下旬緊接而來的耶誕假期與跨年輸運事宜，明年度台灣燈會在高雄也即將登場，屆時輕軌將可轉乘臺鐵美術館站及鼓山站等快捷站區，讓更多市民或外地遊客，經由方便的軌道交通轉乘，前來駁二及港區遊憩，歡迎市民朋友在佳節氣氛中，攜家帶眷或是與三五好友，搶先體驗輕軌新路線，展開年底的美好假期。