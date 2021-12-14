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獨／鄧佳華讓女優11分鐘「嗨4次」　導演考量2點拍續集

▲鄧佳華（右）讓對手女優苡若（左）11分鐘「嗨4次」。（圖／TWAV提供）
▲鄧佳華（右）讓對手女優苡若（左）11分鐘「嗨4次」。（圖／TWAV提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-12-14 09:55:53

鄧佳華圓夢計畫順利落幕，《華根初上》預計20日就會上架，他成功拿下「破處紅包」後，開心與對手女優苡若合照，並感謝片商TWAV公司說到做到。而導演圤智雨今（14）日也向《NOWnews今日新聞》坦言會考慮2點，再決定是否接下續集，除了分享獨家現場照之外，還透露女優苡若私下的心情。

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▲鄧佳華（右）圓夢計畫順利落幕。（圖／TWAV提供）
▲鄧佳華（右）圓夢計畫順利落幕。（圖／TWAV提供）
事實上，圤智雨對於鄧佳華的清潔度不是很滿意，透露腳本原本走向，是要安排鄧佳華先「辦事」，隨後再請苡若替他洗「殘廢澡」，不過礙於鄧佳華清潔不易，所以將順序對調，也是因為這個原因，這次拍攝才勞師動眾。至於酬勞方面，圤智雨表示有簽保密條款所以不便透露，還沒想好是否會繼續接：「可能要看他（鄧佳華）有沒有變乾淨，到時候再看片商開給我的價錢再決定。」不過片商方面，目前確實有在替鄧佳華規畫續集。

▲圤智雨還在考慮是否接續集。（圖／戲引子臉書）
▲圤智雨還在考慮是否接續集。（圖／戲引子臉書）
圤智雨坦言私下與苡若並不是非常熟識，只知道對方本身就是「易濕體質」，這也是拍攝過程相對順利的原因：「我跟她（苡若）見過2次面而已，通常都是與經紀人聯繫，不過她有說她11分鐘就高潮4次。」圤智雨還爆料鄧佳華拍攝不到一小時，就還想要「再一發」，但礙於工作人員已經收工完畢，所以就直接拒絕。

▲圤智雨公布鄧佳華持久度。（圖／戲引子臉書）
▲圤智雨公布鄧佳華持久度。（圖／戲引子臉書）
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