女星忙翻！無感錢包掉了　車站來電才知道

戴愛玲年末工作滿檔，除了接下多檔尾牙活動，更受邀至北中南各大商演演唱；近來也參戰「2021 新北歡樂耶誕城」，以及即將到來的跨年演出，馬不停蹄的行程讓她幾乎沒有時間休息，因此在行程中發生意外插曲，日前前往台東演出時，火車行程間竟然掉了錢包，幸好有好心人將錢包送至失物招領，最後也順利的搭機飛回台北。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-14 10:35:00
戴愛玲10日出席「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」記者會後，晚上更馬不停蹄地趕到「2021 新北歡樂耶誕城」，隔天她前往台東「089下鄉巡迴演唱會」演出，然而接連的行程也因此讓她發生意外插曲，她竟在火車上掉了錢包，不但沒有第一時間發現，更是在接到來自車站來電後才知道有好心人撿到錢包，並直送失物招領，幸運的戴愛玲完全沒有遺失任何金錢或金錢，讓她感動地說：「好險有找回來，要是真的不見，我當天可能就回不了台北了。」而她也笑說要宣布尋人啟事：「真的太感謝這位好心人，希望他可以來私訊我，我要送他我演唱會的票！」
邁入2022年，對戴愛玲最重要的即是3月即將啟動「公主樂未眠」親密巡迴演唱會，將在3月26日於高雄首唱，緊接著4月2日、4月9日分別在台北及台中演出，戴愛玲說：「好久沒有舉辦個人專場，這次也會準備新歌唱給大家聽！」至於還有什麼驚喜，戴愛玲語帶玄機透露絕對讓大家值回票價。