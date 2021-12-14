侯友宜千字長文仍未表態公投 朱立倫：要跟人民站在一起
新北市長侯友宜昨日在臉書貼出千字長文，但仍未對公投表態，引發黨內怒火，國民黨主席朱立倫今（14）日與台北市立委、議員掃街宣傳「四個都同意」，面對媒體詢問侯友宜此舉是否就是朱立倫日前所謂「會用具體行動支持」，朱立倫並未正面回應，他說，國民黨必須跟人民站在一起，也必須對民進黨所作所為提出看法。
記者余祥／台北報導
2021-12-14 10:04:09｜2021-12-14 10:11:26
出席同場活動的立法院黨團總召費鴻泰說，在政黨政治中，身為政黨的重要人士或重要代表，當然應該要表態給國人以及政黨支持者聽。
立委賴士葆則說，侯友宜對於核四心理上有疑慮，朱立倫也已經講得很清楚了，黨內一定是大團結。不過，至於侯友宜是否已經不適任藍營首長？賴士葆說，當然希望侯在公投議題表態得更清楚，畢竟新北市是大票倉，且國民黨已經定調就是四個都同意，相信朱立倫可以跟侯溝通，讓外界看到國民黨是團結的。
朱立倫表示，國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的堅持，面對這麼鴨霸的執政黨，若國民黨不站在民眾的身邊，誰跟民眾站在一起，他實在很懷疑，也真的不敢相信，民進黨的朋友真的希望萊豬進口嗎？真的反對公投跟大選結合，這樣能夠省錢又省公帑的事情嗎？
朱立倫呼籲所有朋友們，大家最後時刻都站出來，用民意來表達、顯示出對執政當局目前所作所為不對之處。