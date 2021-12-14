OL、小資女最愛品牌祭「5折起」千元必買清單出爐！

受到不少OL上班族和小資女喜愛的MANGO服飾，今（14）日冬季折扣開跑，全商品祭出5折起優惠，襯衫、洋裝甚至踝靴都千元有找，還有不到1500元的針織上衣、牛仔褲和外套等，大約有8成以上之商品，價格集中在390元～1490元，看準《NOWnews今日新聞》推薦的必備風格單品，下班就順便去買回家吧。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲雪紡罩衫特價790元，原價1490元。（圖／MANGO提供）▲襯衫特價990元，原價1790元。（圖／MANGO提供）▲花卉洋裝特價890元，原價1790元。（圖／MANGO提供）MANGO最擅長充滿律動感剪裁的女性單品，無論是飄逸洋裝、溫婉罩衫或線條流暢的裙裝，都可趁折扣入手，好搭又不出錯。▲洋裝特價990元，原價1790元。（圖／MANGO提供）▲踝靴特價990元，原價1790元。（圖／MANGO提供）上班沉穩的基本黑白色調，為衣櫃換上一些低調又有新意的選擇，或是色彩明亮的碎花圖樣，帶點活潑感連假日都能穿出門，兩種需求可以一次搞定。▲針織上衣特價1190元，原價1790元。（圖／MANGO提供）▲皮包特價1190元，原價1790。（圖／MANGO提供）▲外套特價1990元，原價3490元。（圖／MANGO提供）MANGO帶有歐美風格的閒適設計，為氣溫低時必備的針織上衣和外套，帶來耐看的設計和好質感，更是輕熟女熱愛的原因。▲大衣外套特價4990元，原價5990元。 （圖／MANGO提供）剪裁修身的大衣外套，雖然不是簡單可以入手的價格，但選購用料好的一件優質單品，往往可以穿很久，記得在店上盡情試穿，選定最好搭配的一款再入手。▲MANGO特價1490元，原價2490元。（圖／MANGO提供）▲圓點裙特價790元，原價1490元。（圖／MANGO提供）▲牛仔褲特價1490元，原價1790元。（圖／MANGO提供）年末來杯小確幸！8大手搖飲祭好康 「這間」第二杯免錢銀白聖誕美照去哪拍？「這五地」不能不去：該換大頭貼了最夯聖誕甜點是誰？「這款」至少要排半小時 買到有面子