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OL、小資女最愛品牌祭「5折起」千元必買清單出爐！

▲OL上班族最愛的MANGO冬季折扣下殺5折起，洋裝、踝靴等單品千元有找。（圖／MANGO提供）
▲OL上班族最愛的MANGO冬季折扣下殺5折起，洋裝、踝靴等單品千元有找。（圖／MANGO提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-14 11:52:25

受到不少OL上班族和小資女喜愛的MANGO服飾，今（14）日冬季折扣開跑，全商品祭出5折起優惠，襯衫、洋裝甚至踝靴都千元有找，還有不到1500元的針織上衣、牛仔褲和外套等，大約有8成以上之商品，價格集中在390元～1490元，看準《NOWnews今日新聞》推薦的必備風格單品，下班就順便去買回家吧。

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▲雪紡罩衫特價790元，原價1490元。（圖／MANGO提供）
▲雪紡罩衫特價790元，原價1490元。（圖／MANGO提供）
▲襯衫特價990元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
▲襯衫特價990元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
▲花卉洋裝特價890元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
▲花卉洋裝特價890元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
MANGO最擅長充滿律動感剪裁的女性單品，無論是飄逸洋裝、溫婉罩衫或線條流暢的裙裝，都可趁折扣入手，好搭又不出錯。

▲洋裝特價990元，原價1790。（圖／MANGO提供）
▲洋裝特價990元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
▲踝靴特價990元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
▲踝靴特價990元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
上班沉穩的基本黑白色調，為衣櫃換上一些低調又有新意的選擇，或是色彩明亮的碎花圖樣，帶點活潑感連假日都能穿出門，兩種需求可以一次搞定。

▲針織上衣特價1190元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
▲針織上衣特價1190元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
▲皮包特價1190元，原價1790。（圖／MANGO提供）
▲皮包特價1190元，原價1790。（圖／MANGO提供）
▲外套特價1990元，原價3490元。（圖／MANGO提供）
▲外套特價1990元，原價3490元。（圖／MANGO提供）
MANGO帶有歐美風格的閒適設計，為氣溫低時必備的針織上衣和外套，帶來耐看的設計和好質感，更是輕熟女熱愛的原因。

▲特價4990，原價5990元。 （圖／MANGO提供）
▲大衣外套特價4990元，原價5990元。 （圖／MANGO提供）
剪裁修身的大衣外套，雖然不是簡單可以入手的價格，但選購用料好的一件優質單品，往往可以穿很久，記得在店上盡情試穿，選定最好搭配的一款再入手。

▲MANGO特價1490元，原價2490元。（圖／MANGO提供）
▲MANGO特價1490元，原價2490元。（圖／MANGO提供）
▲圓點裙特價790元，原價1490元。（圖／MANGO提供）
▲圓點裙特價790元，原價1490元。（圖／MANGO提供）
▲牛仔褲特價1490元，原價1790元。（圖／MANGO提供）
▲牛仔褲特價1490元，原價1790元。（圖／MANGO提供）

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