來西門町玩「元宇宙」 免費吃美食再抽iPhone13
時下最夯的「元宇宙」體驗來了！最近在台北市西門町燈柱上可以發現一隻隻發光的貓機器，手機下載LightenAR APP，用支援AR的手機掃描「光貓」就能爽玩元宇宙AR遊戲，還可以獲得虛擬金幣兌換免費在地美食，更有機會抽中iPhone13，瞭解活動詳情請參閱臉書粉專「西門尋光趣」的「紅綠派對玩西門，週週抽大獎」相關貼文。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-14 10:18:16｜2021-12-14 10:28:08
由光時代科技公司在西門町街區推出的「元宇宙」體驗AR街景遊戲活動，參與者只要到場用手機下載APP玩遊戲，點擊“虛擬金幣”，可獲得不同額度的點數，足夠的點數就能免費兌換西門美食，包括包括繼光香香雞、幸福堂珍奶、成都路上海老天祿、茶茶GO指定飲品、好日雞蛋糕製所雞蛋糕、台灣鹽酥雞、小南門豆花等，只要點數夠，讓你免費吃到爽。
光時代科技公司表示，在這個「元宇宙」AR世界裡，手機使用者能透過螢幕看到西門雪景、3D店家招牌、宇宙飛船、虛擬NPC、貪吃蛇遊戲、繽紛聖誕樹、聖誕老人麋鹿，虛擬西門任你遨遊。
更好康的還在後面，想抽iPhone13嗎？這個手機AR遊戲繼續玩下去，只要在武昌街抓獲聖誕老人，在峨眉街抓獲麋鹿，就能獲得一個抽獎機會。週週抽大獎，抓的越多抽獎券越多，獲獎的機率越大。
12月13日已經抽出3個airpods pro，活動還在如火如荼進行中，12月20日、12月27日和明年元月3日還有抽獎名額，拿著你的手機，下載APP，掃描那隻發光的貓，進入西門「元宇宙」，你就能跟著好友一起吃美食、抽大獎。