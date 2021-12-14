前後都精彩，Genesis G90車室真的很豪華

我是廣告 請繼續往下閱讀
Genesis積極欲在豪華市場佔有一席之地，日前釋出對抗7系列、S-Class、A8德系豪華三巨頭的G90車圖，在寬大水箱護罩與下氣壩、雙排燈組與引擎蓋鈑件結合葉子板減少鈑件接縫下，G90有著優雅卻大器的身形氣勢，而細扁的燈組及光源更延伸至葉子板，進而創造相當醒目的辨識效果。
然而身為品牌旗艦車型，除了外觀需有氣勢外車室格局與配備才是該級距重點，這部分Genesis可說是下足功夫。首先儀表平台採用平整式設計，搭配一體式螢幕創造出俐落且開闊的視覺感受，空調介面獨立規劃至中控下方方便駕駛操作，另外意配備指紋辨識啟動功能，展現科技與尊榮安全感受。
後座方面則是G90車室重點，大型尺碼與軸距帶來寬敞的後座空間，可獨立傾斜且附伸縮腳靠的雙座，搭配通風/加熱與按摩功能提供如商務艙般舒適乘坐感受。不僅如此G90更配備雙層玻璃降低外部噪音傳至車內，此外還配備主動降噪系統進一步創造寧靜環境，在此之餘23個Bang & Olufsen揚聲器更提供身歷其境的絕佳聆聽感受。除豪華舒適配備，G90也配備主動式氣壓懸吊提供舒適乘坐體驗，而後輪轉向系統則在操控給予靈活表現，搭配3.5升V6動力使其於加速方面也獲得充沛性能。