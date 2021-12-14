後備軍士官8年內教召未滿4次 國防部：管制延長至12年
國防部明（2022）年起將成立「全民防衛動員署」，但是過去8年退伍的義務役士兵達58萬餘人，卻有38萬餘人從未被教召，等於65%未被教召，但也有已被教召3次，立委接獲陳情後質疑教召不公平。國防部今（14）日表示，教召除將增加後備新訓旅，8年內教召不滿4次的軍士官將管制延長至12年。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-14 10:51:10｜2021-12-14 11:14:22
國防部今日舉行線上記者會，發言人史順文表示，教召都是採用電腦選人方式，目前在後備戰力改革做法上，將增加5個新訓旅與3個訓練中心，將可大幅提升教召後備軍人的訓能與訓量；為符合公平性，從今年開始8年內教召不滿4次的軍士官將編管將延長至12年，也是採後退先用方式辦理教召。
另外，媒體也問國民黨立委江啟臣昨日在立法院外交國防委員會追問正副總統、行政院長搭乘空軍行政專機下鄉公投宣講的次數及油料費用，國防部海軍常務次長李宗孝竟向副部長王信龍咬耳朵提醒「不用答，他這些都有政治目的」，對話遭到國會直播系統播出，引發江啟臣勃然大怒，遭質疑發言不妥。對此，史順文表示，李宗孝昨日的發言在委員會已經表示收回，並感謝委員的擔待與體諒。