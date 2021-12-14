名家論壇》張之豪／拒當戰鬥藍？只因侯友宜離總統最接近

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國民黨籍新北市長侯友宜，在國民黨內眾多人士逼迫表態，重重壓力下，發表了一篇「我思故我在」的文章。
簡單說，就是死不表態。
照理說，侯友宜是國民黨人，最簡單的處理方式，就是回歸國民黨立場就好，但他就是不。
我不同意那些民粹戰鬥藍說的，什麼「侯友宜在向中間選民與淺綠示好」。
侯友宜不表態，因為他才是最有可能問鼎總統的國民黨人，其他人全部已經出局，所以他們才會不用負責地滿嘴幹話。
在國民黨內，韓粉變異株已經掌握輿論主流，民粹聲浪高漲，容不下理性的聲音。
原本朱立倫以為自己回任黨主席，可以把韓粉化的國民黨，導向正常，殊不知，國民黨早就已經損害無法修復（damaged beyond repair），朱立倫才發現，自己騎上了一匹脫韁野馬。
當朱立倫硬著頭皮，跟著罷免3Q、挺顏寬恆、決戰公投時，跟民粹路線妥協，也注定了朱立倫已經在2024，提前出局。
朱立倫最穩的局，理當是平穩地打2022地方選舉，蠶食鯨吞收復失土，然後問鼎2024。他根本不用扯這些罷免、公投的，他從國民黨內的最親美派，被韓粉搞成了反美急先鋒，這是他最不想看見的局面，但他現在卻被拱到最前頭。
就像顏寬恆現在很後悔當初要罷免陳柏惟，現在變成全國唯一焦點一樣，朱立倫也很後悔，為什麼是現在？為什麼反美豬這個立場輪到他來扛？
所以國民黨內不斷出現雜音，對CPTPP、美豬，對台美貿易的破壞，試圖想緩和、煞車，這像是被綁架的人質在對外求救，但是，煞車線早已被韓粉變異株們剪斷了，他們注定要被撕票了。
韓粉，與其變異株，就是一股毀滅的力量，毀滅台灣的民主，也毀滅任何妄想駕馭他們的人，在這裡，就是朱立倫。
其他上上下下的國民黨人，也紛紛被迫回歸黨立場。哪怕再溫和派的，此刻都沒有模糊空間，只好硬著頭皮跟韓粉唱和。
我只覺得他們很可憐，他們明知道 「四個同意」不可行、是錯的，但卻被一群綁架國民黨的韓粉暴徒，逼著講一堆言不及義的口號。
侯友宜不表態，因為朱立倫、趙少康、馬英九那些人已經是政治的亡命之徒，但侯友宜不是。
侯友宜是藍營裡，最有可能當總統的人。
侯友宜是新北市長，核一、核二、核四廠，都在新北市。三接若失敗，也可能遷往新北市。
相對於毫不顧國家政策、失速列車的韓粉化的國民黨「戰鬥藍」們，侯友宜不能肆意妄為，因為他真的有可能要執政，要面對這些問題。
越靠近可能執政的人，越必須要從國家發展的高度，去制定政策立場。
現在四題公投案，都是意圖要推翻「政府政策」。
而這四項政策，都不只是「民進黨立場」，而是「台灣國家立場」。
侯友宜知道，國民黨的溫和派也知道。
而上任後，總統必須要面對核廢料處理、國際訂單對綠能比例要求、台灣必須突破中国經貿封鎖等等的壓力。
越接近總統大位，越不能講出日後要自打嘴巴的話。
而侯友宜不需要跟這些韓粉妥協，恰巧是因為，侯友宜掌握了更具古風的國民黨地方首長的精髓，滑溜閃躲、人人好，雖然作風一樣鴨霸，但卻因為穩紮穩打，基層樁腳照顧了、組織頭人打點好了，自然不需要跟韓粉變異株起舞。
以前許多國民黨籍的地方首長，都是用這種模式，做好做滿，安全下莊。
但是現在，其他國民黨人，不具備侯友宜的政治能量，只好跟韓粉唱和。
侯友宜的不表態，更證明了，這場公投的荒謬性。
既然國民黨如此荒謬，國家大事太重要了，也就容不得他們來插手，不能讓他們這樣亂。
公投要用不同意，把這些亂源切斷。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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