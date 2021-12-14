讓世界看到基隆魅力 謝國樑盼打造海景、鐵道主題樂園
基隆依山傍海，擁有得天獨厚的觀光資源；為此，宣布角逐基隆市長的謝國樑今（14）日發表觀光政見，計畫在八斗子潮境公園打造一座擁有海景的兒童主題樂園，足以媲美知名的美國加州聖塔莫尼卡海灘碼頭，並結合七堵車站的鐵道特色，打造一個鐵道的主題空間。
記者陳志仁／基隆報導
2021-12-14 10:40:27｜2021-12-14 11:41:40
謝國樑表示，「海洋是基隆最大的特色！」基隆八斗子沿海一代，海洋資源豐富，從海洋大學、八斗子漁港、彩虹屋、和平島，及東北角的象鼻岩，都是台灣北海岸觀光景點；因此計劃在潮境公園規劃一座海景兒童樂園，串接成為一個海洋觀光廊帶，讓孩子們可與大自然更近距離接觸。
謝國樑認為，基隆擁有的條件，絕不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港；當年守護番仔澳，不讓卸煤碼頭破壞這片天然海洋，如今希望打造一座海景兒童樂園，結合海科館的資源，成為絕佳的親子天堂，並串連基隆的八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及延伸至東北角的象鼻岩，成為北台灣的海洋觀光廊帶。
此外，基隆不僅有海洋的資源，還有歷史悠久的鐵道文化，計畫結合七堵車站的鐵道特色，打造一個鐵道的主題空間，讓鐵道特色結合觀光，連帶可提升周邊商業價值，也可以配合彩繪列車直達車；希望這一海一陸的主題樂園，能成為帶動基隆觀光發展的新火車頭，讓世界看到基隆的魅力。
謝國樑也思考，基隆港做為許多遊輪停靠的港口，在基隆港區需要有一個觀光的亮點，除吸引觀光客的駐足外，也盼能夠好好介紹基隆特色；因此，也評估改建中的文化中心，未來提供的展演內容，是否能調整為符合基隆成為一個國際觀光城市的整體需求。