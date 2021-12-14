20年來哪部台劇最夯？「這檔」哭翻觀眾：那場戲我還記得
那年一滿18歲就迫不及待去考駕照，大學宿營圍著營火的紅男綠女，20年過去，如今都已屆不惑之年。當《華燈初上》攻佔各大論壇話題、成為年末派對最夯Dress Code主題時，你還記得20年前哪些紅到爆的台劇？
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-14 10:56:52｜2021-12-14 11:19:04
2001年，華視首度播出改編自日本漫畫的《流星花園》，由大S、言承旭等人主演，「如果道歉有用的話，要警察幹嘛？」一時之間全台少女都著迷在道明寺與杉菜之間的夢幻愛情，《流星花園》也成為台灣電視史上的分水嶺，說是「偶像劇始祖」一點也不為過，正式開啟了台灣戲劇史上，男帥女美充滿粉紅泡泡的偶像劇市場
根據「台灣偶像劇場」（tw.dorama.info）記載的偶像劇單集最高收視率，回顧過去15年來（2005年至今），創下最高收視率的正是陳喬恩、阮經天主演的《命中注定我愛你》，單集平均收視率高達10.91，「便利貼女孩」陳欣怡從角色設定到菜市場名都很貼近現實生活中的「普女」，引發觀眾共鳴，再加上曲折離奇的劇情，緊緊牽動人心，陳欣怡在雨中車禍流產更是哭翻眾生。
「可是瑞凡，我回不去了」，經典台詞在開播10年後，至今仍是用不膩的網路名言，2010年播出的《犀利人妻》，由隋棠、溫昇豪、宥勝、朱芯儀主演，在當時是少數有別於青春單身男女的偶像劇主題，更帶動「小三」成為婚姻第三者的最佳代名詞，單集收視率最高達9.5。
由吳建豪、安以軒、許瑋甯、吳慷仁主演的《下一站，幸福》，奪下偶像劇單集最高收視率寶座第三名，單集收視最高8.23，任光晞、梁慕橙、花拓也三人之間的牽扯千迴百轉，在2009年播出後，現在在Netflix上還能收看，也是許多七年級生的回憶殺。
除此之外，單集收視率破7的還有《敗犬女王》、《小資女孩向前衝》、《無敵珊寶妹》，近期搶盡媒體版面的藝人邱澤，網友好奇邱澤開始走紅的關鍵，眾多人直指2011年播出的《小資女孩向前衝》，邱澤靠著「秦子奇」一角不只露出帥臉，也開始展現演技，網友大讚「小資之後演技與日俱進啊」、「小資女孩真的超好看，每個人演技都很強，捧紅超多人」。
※10大偶像劇單集收視排行（2005年至今）
第一名：《命中注定我愛你》
第二名：《犀利人妻》
第三名：《下一站，幸福》
第四名：《敗犬女王》
第五名：《小資女孩向前衝》
第六名：《無敵珊寶妹》
第七名：《王子變青蛙》
第八名：《惡作劇之吻》
第九名：《我可能不會愛你》
第十名：《愛情魔髮師》