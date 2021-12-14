再度挺台參與國際社會、CPTPP！安倍：台灣是民主領頭羊

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安倍在演說開頭先是提到了已故總統李登輝於1996年3月23日成為台灣的第一位民選總統，「那瞬間民主主義便在台灣扎根」，安倍指出今年是台灣開始實行民主的25週年，而台灣也在這「對的時間」參加了由美國總統拜登舉辦的民主峰會。
安倍在演說中指出要對自由、人權、法律以及民主抱持著信念，讓這個信念一代接著一代傳下去，而這不僅是台灣，也是日本、美國都得面對且相當重要的課題。安倍表示，台灣將會成為實行民主的領頭羊，「因此我想說，台灣站起來吧！並且將堅信民主的思想，擴展到世界各地」，安倍表示，尤其是在香港的民主已經漸漸黯淡的現在，對於台灣來說相當的重要。
安倍先前應國策院邀請發表演說時，提到了「台灣有事即日本有事，更是日美同盟有事」，這次演說中也再度重申，指出「若是台灣以及其民主受到威脅，將會對許多國家，尤其是日本，帶來極大的影響以及挑戰」。
安倍指出，中國軍事威脅擴大，國際社會以損害自身利益為由，頻頻呼籲不要挑釁鄰國、不要追求擴張領土。而為了要讓反對中國擴大軍事威脅的聲音更加堅定，各國之間必須合作，不僅是日本、美國、印度、澳洲等鄰近國家，英國等熱愛自由的國家也應該要一同參與。
安倍也在演說提到了「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），指出CPTPP重視著規則與秩序，「因此英國有權利可以參加，同樣的，台灣也有參與的權利，這是不用懷疑的事」。
最後安倍表示，包括美國、日本等有志一同的國家應一同努力，幫助台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。安倍進一步表示，台灣值得獲得更多讚賞與肯定，且台灣也將會成為對於日本、美國，甚至是全世界的最強壯的守護員，為世界各國帶來最大利益。