【Sport Auto】之Hyundai i30 N紐柏林賽道成績出爐！
以挑戰紐柏林賽道聞名的【Sport Auto】媒體，之前進行了Golf GTI Clubsport 45挑戰紐柏林賽道，最終跑出8分02秒66成績，日前又再度進行挑戰，而車款則是Hyundai i30 N，至於時間成績當然要點進去看才會知道。
Carture 車勢文化
2021-12-14 11:25:20
以挑戰紐柏林賽道聞名的【Sport Auto】媒體，之前開著Golf GTI Clubsport 45挑戰紐柏林，最終跑出8分02秒66成績，日前他們又再度前往紐柏林進行挑戰，而車款是Hyundai i30 N。
Hyundai i30 N為品牌頗具代表性性能鋼砲，小改i30 N水箱護罩變得更寬扁，搭配左右氣壩不僅創造運動化視覺效果，同時也提供良好的進氣撞風效果，並且所增加空力套件及紅色飾條點綴與19吋輪圈進一步提升性能氣息。動力部分此次測試的I30 N有配備Performance Package，因此最大動力提升至275hp，扭力峰值也有39.9kgm，0～100km/h加速也縮短至5.9秒即能完成，另外i30 N也搭載八速雙離合器自手排與電子懸吊系統，在此配備與性能下，i30 N的成績會是多少？能否超越Golf GTI Clubsport 45？影片點進去就知道。 影片來源 Sport Auto