臉書PO文遭陳玉珍批不知所云 侯友宜：讓人民自己做決定
1218公投進入倒數的階段，藍、綠陣營莫不卯足全力的動員宣講，而新北市長侯友宜對公投的立場更引發關注；侯友宜昨（13）日晚在臉書PO文訴，直言「對立、衝突，大家不累嗎？我相信人民都厭煩了，都累了！」但內容卻仍未明確的表態，也讓藍營支持者罵聲連連。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-14 11:35:31
國民黨立委陳玉珍在侯友宜PO文後，直指「臨表涕泣，不知所云！」對此，侯友宜今（14）日受訪時強調，其實每一個人都要互相體諒跟包容，尊重人民作主，讓人民自己做決定，「我們大家勇於承擔、全力以赴，做出人民該關心的事情，我們大家好好做事。」
侯友宜說，選在昨晚於臉書上發出千字文，只是傳達一個經過理性、科學、論證後，由人民做主的核心價值；針對外界認為身為政治的領袖，應該明確表達對公投的看法？侯友宜回應，他已經在臉書上很清楚表達他的態度，大家可以去看他的臉書，就知道他對公投的看法。
至於國民黨主席朱立倫呼籲「勇於表態」，及藍綠的抨擊；侯友宜指出，臉書寫的內容，就是他在三年前出來選舉寫的內容，內容是沒有變，因為那是一個人民作主的核心價值，「尤其現階段大家對公投的看法，身為新北市的市長，也有責任來對公投表示一些看法」。
侯友宜重申，他經常說，只要經過理性科學的論證，我們大家由人民作主，這是一個核心的價值，大家需要團結走在一起，對台灣做出人民關心的事情，努力做事，讓人民的健康，及產業發展、國家安定，這才是我們所需要的；好好認真做事回應民眾的期待，這才是他應該要做的！