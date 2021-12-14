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蔡英文：面對艱巨挑戰　台灣不屈服壓力

▲蔡英文總統表示，儘管面對艱巨挑戰，台灣不會屈服於壓力。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統表示，儘管面對艱巨挑戰，台灣不會屈服於壓力。（圖／總統府提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-14 11:38:03

蔡英文總統今（14）日出席「2021年台美日三邊印太安全對話開幕典禮」。蔡英文致詞時表示，儘管面對艱巨挑戰，台灣不會屈服於壓力，將持續與理念相近夥伴合作，致力維護印太地區的安全、和平、自由和開放。

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遠景基金會、新美國安全中心、日本國際問題研究所共同舉辦今年的台美日三邊印太安全對話，並邀請日本前首相安倍晉三及美國國務院副助卿巴斯比（Scott Busby）以影片、視訊方式參與研討會。

蔡英文指出，去年她曾在會上形容2020年是史上最具挑戰的一年，但也是充滿勇氣、溫暖和友誼的一年。今年再度聚在一起，依舊面臨許多類似的挑戰，然而，今年也是台灣與全世界理念相近的民主夥伴展開更多合作的一年。

蔡英文說，美國、日本共捐贈台灣820萬劑疫苗，捷克、波蘭、斯洛伐克和立陶宛也紛紛捐疫苗。過去幾個月台灣也歡迎來自歐洲議會、法國、斯洛伐克和波海三國的訪團，誠如有名立陶宛國會議員所說的「我們雖小，但很強大，團結一致，將更強大」，也見證了台灣代表處在立陶宛成立。

蔡英文表示，美國主辦的民主峰會，駐美代表蕭美琴和政務委員唐鳳與全世界分享台灣的堅韌和實現民主的故事。無論外部壓力多麼強大，都無法動搖台灣對自由、人權、法治和與國際民主社會合作的努力與承諾。

台美今年6月重啟「貿易暨投資架構協定」會談，近期也召開第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」，美國商務部長與經濟部長王美花宣布建立「美臺技術貿易暨投資合作」。今年9月台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」，蔡英文指出，感謝日本及安倍前首相的大力支持。

蔡英文指出，希望台灣加入後，可以為區域經濟發展及振興做出更大的貢獻，台灣做為亞洲科技中心，可在數位經濟、供應鏈韌性、5G網絡安全、優質基礎建設及潔淨能源等關鍵領域扮演重要角色。

蔡英文還說，過去2年變種病毒不斷出現、威權政權對生活方式和制度的侵害加劇。台灣面積或許不大，但已證明對區域和全世界都至關重要，並成為印太地區不可或缺的成員，絕不會屈服於壓力，會不斷尋求理念相近夥伴的支持，不會逃避挑戰，希望能為國際社會提出解方。

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