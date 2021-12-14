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中二前立委開戰！陳柏惟酸草莓冬瓜　顏寬恒反擊荒誕不羈

▲顏寬恒上午由立委江啟臣、許淑華陪同車隊掃街。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.14）
▲顏寬恒上午由立委江啟臣、許淑華陪同車隊掃街。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.14）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-14 11:51:24

中二立委補選上演兩名前立委捉對廝殺的新戲碼！國民黨候選人顏寬恒天天遭政論節目攻擊，昨砲轟NCC看顏色執法。前基進黨立委陳柏惟發文再酸顏寬恒是草莓冬瓜，舉自己被某節目罵257集為例，「我有像你這麼沒種，叫大家不要看電視？」顏寬恒回擊時指自己擔任7年立委，「有像他這樣荒誕不羈光怪陸離的言論嗎？」

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陳柏惟昨晚在臉書發700多字的「草莓裝硬也不會變成火龍果，你再騙也騙不久」貼文，指「韓國瑜民調蓋牌很扯，想不到『青』冬瓜出於『藍』太陽更勝於藍，宣傳車直接叫大家不要看電視」。

▲陳柏惟臉書批顏寬恒「草莓裝硬也不會變成火龍果」。（圖／陳柏惟臉書，2021.12.14）
▲陳柏惟臉書批顏寬恒「草莓裝硬也不會變成火龍果」。（圖／陳柏惟臉書，2021.12.14）
關於顏寬恒在昨天記者會抱怨，自己即使針對所謂爭議進行澄清，仍被繼續抹黑，陳柏惟細數顏寬恒每項回應，包括質詢碼頭有直接利益關係，躲躲藏藏不回答；關心清泉崗重劃卻有家人在裡面，以不是負責人撇開；公保地違建改招待所，只假動作敲6個洞；土地上電子遊藝場由服務服務處主任掛名老闆，假裝不認識；問私辦說明會，回答有疑慮去檢舉，地檢署依法問15到30分鐘，就說國家機器迫害。他問：「有錢人家的髮夾都比較會彎是不是？」

顏寬恒昨天公佈「台灣演義之議顏堂排行榜」，過去2個月來，7家媒體罵他最久的是民視《台灣最前線》37集，周玉蔻《辣新聞152》30集。陳柏惟酸顏是草莓冬瓜，並指有個節目只因他拒上通告，就整整罵他257集，「說我沒當兵，說我媽上海人、說我共幹」，甚至在國民黨主席選完，還整整罵一個月的3Q連續劇，「比你那整張加起來還多啦！我也只笑笑的說，收視率應該分紅收點權利金，我有沒有像你這麼沒種叫大家不要看電視？」

▲陳柏惟指被某節目罵257集，只笑笑的說「收視率應該分紅收點權利金」。（圖／陳柏惟臉書，2021.12.14）
▲陳柏惟指自己被某節目罵257集，只笑笑的說「收視率應該分紅收點權利金」。（圖／陳柏惟臉書，2021.12.14）
陳柏惟說：「每次從你的發言提到公平正義我都覺得無比的噁心，你的正義只有服務處在正義路一號，對啦，就是那間6折法拍屋啦！」

陳寬恒則反批：「從他這種低下的言論就可以知道，為什麼民進黨連一點點批判的聲音都受不了，明明已經掌握9成媒體了，還要把中天關掉。」顏寬恒指陳柏惟擔任立委時被檢討，自己還在選舉就被批鬥，根本不符比例原則，且「寬恒擔任7年的立委，有像他這樣荒誕不羈光怪陸離的言論嗎？有像他這樣子被所有的人來檢討嗎？」

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