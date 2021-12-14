今年故障逾341件　時力轟：台鐵天天都出事不是民眾錯覺

我是廣告 請繼續往下閱讀
時力黨團幹事長王婉諭指出，台鐵用汰換老舊機型來改進行車安全，光是2006年到2010年，當時就已大手筆花費212億元採購太魯閣與普悠瑪兩款最新型列車，然而，由於「檢修機制的不完全」及「列車正線工區的管理失當」接連導致購車後的十年間，就發生2018年普悠瑪事故及今年的太魯閣號事故。
王婉諭指出，台鐵針對普悠瑪事故，向日商住友會社提出了求償訴訟，主張日商給付的列車具有各種瑕疵，甚至求償6.1億元，但台北地方法院日前判決台鐵一審敗訴。台北地方法院的判決書及運安會的調查報告中，都載明台鐵本身對於列車元件缺乏妥善維修保養、行車調度員沒有作業流程可依循、以及遠端連線系統失聯已久卻遲遲未修繕，都成為意外發生的原因之一。時力認為，並非採購新的車型就能避免事故，而應該更嚴謹實行維修、設備盤點、系統連結及人為操作等面向。
時力黨團總召邱顯智表示，今年到1到10月台鐵也已累計341件故障，本月3日，406 次普悠瑪號行經花蓮瑞穗站前，又因地上ATP感應故障而緊急剎車。對於ATP系統屢屢故障，台鐵的官方說法是，這套系統從 1995 年就陸續建置，到現在保固期已經全部屆滿。但事實上，設備使用年限可以預期，但台鐵卻缺乏保固屆至前的規劃，凸顯台鐵「組織面」的人謀不臧。
時力黨團呼籲，台鐵的究責不應僅指向最末端的駕駛及基層人員。台鐵雖然正啟動新一輪的安全改善設備建設，但是如果又淪為內部不肖份子發大財的機會，恐怕再次發生的重大事故將只是時間的問題。時力也要求，台鐵必需將事故通報在官網上留存並持續公開，事後配合鐵道局、運安會及局內的調查結果，再一一核對、公布異常事故的原因分析。交通部及行政院高層，也必須揚棄一遇出事就喊震怒撤換基層的官僚管理，減輕無意義的寒蟬效應，才能挽回局內同仁及民眾對於台鐵鐵路安全的投入及信賴。