COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

今年故障逾341件　時力轟：台鐵天天都出事不是民眾錯覺

▲台鐵今年故障已達341件，時力立院黨團召開記者會炮轟天天有事故。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.14）
▲台鐵今年故障已達341件，時力立院黨團召開記者會炮轟天天有事故。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.14）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-14 12:18:25｜2021-12-14 12:19:02

台鐵意外事故不斷，儘管今年4月太魯閣出軌事件後更換鐵路局長，但是今年至10月故障次數高達341次，幾乎是天天都出包。時代力量立法院黨團於今（14）日召開「台鐵事故不間斷 行車安全在哪裡」記者會，針對台鐵近期各種事故不斷發生，普悠瑪及太魯閣事故中更造成許多家庭破碎，時力黨團呼籲交通部及台鐵局應從制度面進行嚴格把關，避免憾事一再發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立委陳椒華表示，時力黨團蒐集了 2021 年台鐵的每月事故統計數字，發現今年名目上的「行車異常事故」統計，太魯閣事件後存在6月51件、7月52件、 8月已達73件、9月則有46件的離譜數字。但事故發生後，官網顯示各別的通知後，事件卻不會在官網上留存，而逐一事件的月報更要等待兩個月後，台鐵才會公布。從這些數字可以知道，關於異常事件的發生，已達平均每日2到3件，所以說台鐵每天都在出事，絕不是民眾的錯覺。

時力黨團幹事長王婉諭指出，台鐵用汰換老舊機型來改進行車安全，光是2006年到2010年，當時就已大手筆花費212億元採購太魯閣與普悠瑪兩款最新型列車，然而，由於「檢修機制的不完全」及「列車正線工區的管理失當」接連導致購車後的十年間，就發生2018年普悠瑪事故及今年的太魯閣號事故。

王婉諭指出，台鐵針對普悠瑪事故，向日商住友會社提出了求償訴訟，主張日商給付的列車具有各種瑕疵，甚至求償6.1億元，但台北地方法院日前判決台鐵一審敗訴。台北地方法院的判決書及運安會的調查報告中，都載明台鐵本身對於列車元件缺乏妥善維修保養、行車調度員沒有作業流程可依循、以及遠端連線系統失聯已久卻遲遲未修繕，都成為意外發生的原因之一。時力認為，並非採購新的車型就能避免事故，而應該更嚴謹實行維修、設備盤點、系統連結及人為操作等面向。

時力黨團總召邱顯智表示，今年到1到10月台鐵也已累計341件故障，本月3日，406 次普悠瑪號行經花蓮瑞穗站前，又因地上ATP感應故障而緊急剎車。對於ATP系統屢屢故障，台鐵的官方說法是，這套系統從 1995 年就陸續建置，到現在保固期已經全部屆滿。但事實上，設備使用年限可以預期，但台鐵卻缺乏保固屆至前的規劃，凸顯台鐵「組織面」的人謀不臧。

時力黨團呼籲，台鐵的究責不應僅指向最末端的駕駛及基層人員。台鐵雖然正啟動新一輪的安全改善設備建設，但是如果又淪為內部不肖份子發大財的機會，恐怕再次發生的重大事故將只是時間的問題。時力也要求，台鐵必需將事故通報在官網上留存並持續公開，事後配合鐵道局、運安會及局內的調查結果，再一一核對、公布異常事故的原因分析。交通部及行政院高層，也必須揚棄一遇出事就喊震怒撤換基層的官僚管理，減輕無意義的寒蟬效應，才能挽回局內同仁及民眾對於台鐵鐵路安全的投入及信賴。

▲時力立委邱顯智質疑台鐵「組織面」的人謀不臧。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.14）
▲時力立委邱顯智質疑台鐵「組織面」的人謀不臧。（圖／記者呂炯昌攝，2021.12.14）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀