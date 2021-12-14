未婚產子憂母罵！塑膠袋裹嬰悶殺藏衣櫃 判緩刑理由曝光
去年2月間，台南一名24歲的陳姓女子，因未婚懷孕擔心被家人責罵，在家產下一名男嬰後，竟以塑膠袋包裹、悶殺男嬰，之後將屍體藏在衣櫥內。雖然陳女宣稱產下死嬰，但一審法院根據法醫相驗結果，認定陳女產下活產男嬰，依法判其1年2月徒刑、緩刑3年，上訴台南高分院，14日駁回維持原判，可再上訴。
編輯中心/綜合報導
2021-12-14 12:54:47
據了解，陳女與男友交往而懷孕，但2人之後分手，陳女擔心未婚有孕會被母親責罵，因此遲遲不敢說出實情，去年2月間於家中產下男嬰後，以塑膠袋包裹悶死男嬰，屍體藏在衣櫥內。
後來陳女因身體不適就醫，經檢查子宮內有胎盤殘留，確認陳女有懷孕生產，在社工的懇談下說出實情，陳女被依涉犯殺嬰罪起訴。
一審法官認為，陳女個性孤僻，又加上未婚生子，獨自承受巨大壓力，行為雖法所不許，情節尚有可憫之處，因此判其1年2月徒刑、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，判決確定後一年內，每月要接受兩次心理諮商或治療。上訴台南高分院後，14日上午駁回上訴，維持原判。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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