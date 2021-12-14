五星主廚到你家 年菜外帶成趨勢 輕鬆料理澎湃上桌

今年的除夕提早至明年 1 月 31 日，

許多民眾喜歡至飯店圍爐，輕鬆愜意，但也有民眾喜歡外帶飯店年菜在家享受團圓的氣氛。 台南各大飯店不約而同推出自家特色年菜，準備搶外帶商機。台南遠東香格里拉醉月樓順勢推出常溫套餐組與單點年菜，「虎虎生風年菜組」包含開胃五福大拼盤 ( 香醉元蹄、滬江柳葉魚、油爆蝦、糖醋小排、五味松花貝 ) 、滬式滑蛋燒虎蝦意麵、發財百花珍珠龍膽捲、膏蟹西港麻油土雞飯、烏參鮮鮑燴富貴烤方、諸事如意佛跳牆、蘇式窯烤千層芋頭酥、以及代表步步高升好彩頭的團圓松露菌菇蘿蔔糕與鴻運到來紫薯甜年糕，加價 2,000 元還可將佛跳牆升等為鮑魚婆參火烔三寶鍋（原價 4,888 元），以上菜式也可單點。每道菜式充滿好意頭，絕對是媽媽們輕鬆打點團圓飯的首選，早點預訂可享早鳥 9 折優惠。

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台南晶英酒店首度推出冷凍宅配年菜，以「絲家宴－晶虎富迎圍爐宴」要來一別苗頭，含五菜一湯一甜點，菜式有紹興酒香醉鮮蝦、富貴迎春佛跳牆、金銀財堡蔥肋排、叉燒荷葉糯米糕、補氣養生烏雞湯，搭配肉質細緻柔軟的蘋安鮮海魚及法國經典可麗露等 8 道菜式，年底前訂購享 95 折優惠。

▲台南晶英酒店連年熱賣的「府城八寶甜芋泥」，吃甜甜過好年（圖／台南晶英酒店提供）

台南富信飯店除了可在飯店內享用澎湃的桌席年菜外，將整桌打包在家享用也是好選擇。這套中式桌菜有五福臨門賀新年 ( 冷盤 ) 、堅果芹香爆雙脆、蒜茸銀絲蒸海蝦、川湘富貴燜雲蹄、欖香甘露富貴魚、蛋黃臘味香米糕、牛肝菌菇燉雞盅、港式美點、紫米紅豆相思露、鮮果盤等。小家庭也可選擇單點品項，如蔘棗山藥燉烏雞、櫻花蝦干貝米糕、陳香紹興醉大蝦、川湘富貴雲蹄手、懷舊錦繡海鮮羹及欖香甘露蒸石斑等。媽媽們不須忙到蓬頭垢面，就能準時以優雅姿態與家人一起圍爐。

▲台南富信大飯店外帶年菜提供6人份及10人份選擇（圖／台南富信飯店提供）

台南大員皇冠假日酒店彩豐樓也提前開放年菜外帶限量預訂，人氣首選年菜為「港式盆菜 - 盆滿缽滿」料多大氣。黑砂鍋中上層為乾燒明蝦、白切雞、鵝掌、蔥燒烏參、鮑魚、花菇、花膠等食材，下層則舖了白蘿蔔、大白菜吸收醬汁精華，一層一層吃來鮮香腴美。「御膳一品佛跳牆」以響螺、鮑魚、瑤柱、花膠、參、鵝掌、金華火腿、全雞等食材搭配上湯精華，每一口都能嚐到豐富的膠質以及鮮甜甘醇的濃郁滋味。「煙燻雪花牛」選用上等美國去骨牛小排，以八角、香葉等中式香料加上頭抽特製醬汁慢火滷製，肉質軟嫩，香味濃郁。「廣式羊肉爐」選用帶皮羊腩與橙皮川燙，再以紅白豆腐乳、柱侯醬、老陳皮、紅蔥頭、月桂葉、桂皮等香料一起煸炒入味，加入馬蹄、香菇、冬筍等食材一起悶煮，展現道地廣式口味，此外還有「新會陳皮古法龍虎斑」及「頭抽焗大蝦」等菜色可供選擇。誰說除夕夜一定得在廚房忙得團團轉 ? 五星飯店外帶年菜讓過年團圓更有味。