五星主廚到你家 年菜外帶成趨勢 輕鬆料理澎湃上桌

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台南晶英酒店首度推出冷凍宅配年菜，以「絲家宴－晶虎富迎圍爐宴」要來一別苗頭，含五菜一湯一甜點，菜式有紹興酒香醉鮮蝦、富貴迎春佛跳牆、金銀財堡蔥肋排、叉燒荷葉糯米糕、補氣養生烏雞湯，搭配肉質細緻柔軟的蘋安鮮海魚及法國經典可麗露等8道菜式，年底前訂購享95折優惠。
台南富信飯店除了可在飯店內享用澎湃的桌席年菜外，將整桌打包在家享用也是好選擇。這套中式桌菜有五福臨門賀新年(冷盤)、堅果芹香爆雙脆、蒜茸銀絲蒸海蝦、川湘富貴燜雲蹄、欖香甘露富貴魚、蛋黃臘味香米糕、牛肝菌菇燉雞盅、港式美點、紫米紅豆相思露、鮮果盤等。小家庭也可選擇單點品項，如蔘棗山藥燉烏雞、櫻花蝦干貝米糕、陳香紹興醉大蝦、川湘富貴雲蹄手、懷舊錦繡海鮮羹及欖香甘露蒸石斑等。媽媽們不須忙到蓬頭垢面，就能準時以優雅姿態與家人一起圍爐。
台南大員皇冠假日酒店彩豐樓也提前開放年菜外帶限量預訂，人氣首選年菜為「港式盆菜-盆滿缽滿」料多大氣。黑砂鍋中上層為乾燒明蝦、白切雞、鵝掌、蔥燒烏參、鮑魚、花菇、花膠等食材，下層則舖了白蘿蔔、大白菜吸收醬汁精華，一層一層吃來鮮香腴美。「御膳一品佛跳牆」以響螺、鮑魚、瑤柱、花膠、參、鵝掌、金華火腿、全雞等食材搭配上湯精華，每一口都能嚐到豐富的膠質以及鮮甜甘醇的濃郁滋味。「煙燻雪花牛」選用上等美國去骨牛小排，以八角、香葉等中式香料加上頭抽特製醬汁慢火滷製，肉質軟嫩，香味濃郁。「廣式羊肉爐」選用帶皮羊腩與橙皮川燙，再以紅白豆腐乳、柱侯醬、老陳皮、紅蔥頭、月桂葉、桂皮等香料一起煸炒入味，加入馬蹄、香菇、冬筍等食材一起悶煮，展現道地廣式口味，此外還有「新會陳皮古法龍虎斑」及「頭抽焗大蝦」等菜色可供選擇。誰說除夕夜一定得在廚房忙得團團轉?五星飯店外帶年菜讓過年團圓更有味。