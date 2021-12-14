港小學播南京大屠殺嚇哭學生　教育局：歷史不能迴避

今年是南京大屠殺84週年，香港各級學校也於13日舉辦「南京大屠殺死難者國家公祭日」，悼念事件受害者。不過在國祭日前，香港就已經有小學陸續展開相關教育課程，但也有學校因播放紀錄片中有關中國人被日軍處決、滿地嬰幼兒屍體的駭人畫面，引發學生不安甚至嚎哭，然而，面對家長和外界的質疑，教育局的回應則是歷史不能迴避。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-14 12:25:49
綜合港媒報導，香港教育局今年8月建議全港學校舉辦悼念南京大屠殺活動，但有家長爆料，本月9日，位於香港新界屯門的保良局香港道教聯合會圓玄小學，向1年級的小朋友播放長約5分鐘的南京大屠殺片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍體遍地場面，讓部分學生當場嚇哭。
有家長不滿的表示，即便推行國民教育、培養學童認識國情有其必要，但是否真的需要對才小一的學生，播放過於殘忍寫實的紀錄片段。
事情經由媒體曝光後，涉事的圓玄小學並沒有正面做出回應，而香港教育局則表示，向全港學生提供教材時，並無硬性規定所有學校，都須無差別向所有班級播放有關真實內容；然而，學習抗日歷史是課程一部分，學校讓學生認識戰爭的苦難、百姓的逃難、大屠殺是國殤、世界各界譴責日軍的侵略行徑，以及國軍國人共同抵抗等，並以珍視和平為最後目的，是有意義的學習活動，強調「歷史就是歷史，不能迴避。 」
香港教育局也補充，有製作相關歷史專題簡報供學校參考，簡報內列出不同參考資料，例如短片、延伸閱讀、博物館資訊、多媒體資源等。教師可在看完教育局提供的資料後，按學生的年紀、心智發展和校情，選擇合適的教材或是選播合適的段落，使用有關戰爭的影片或圖片時，也務必發揮專業，給予學生適當指引，照顧學生的學習需要。