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15歲高顏值兒子被指港獨　袁詠儀低頭：父母之過

▲袁詠儀兒子IG一句話遭質疑港獨。（圖／cheung_morton、國內外白富美吐槽微博）
▲袁詠儀兒子IG一句話遭質疑港獨。（圖／cheung_morton、國內外白富美吐槽微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-14 13:13:51｜2021-12-14 13:22:13

港星袁詠儀與張智霖結婚20年，育有15歲兒子張慕童（Morton、魔童），沒想到，日前Morton才首度發微博，曝光自己的正臉照，被封為「最帥星二代」，近日卻因為一句話捲入「港獨」爭議，對此，媽媽袁詠儀親上火線回應。

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▲張智霖（左）、袁詠儀結縭20年。（圖／張智霖微博）
▲張智霖（左）、袁詠儀結縭20年。（圖／張智霖微博）
▲張慕童五官俊美。（圖／cheung_morton微博）
▲張慕童五官俊美。（圖／cheung_morton微博）
Morton日前在IG開放提問，一名網友問他現在是不是在中國大陸，Morton回答「No not right now」，背景則選用香港某海港的照片，大陸網友火速截圖PO網，質疑Morton的立場，「張智霖和袁詠儀兒子Morton好像是港獨哦，別人ins上問他在不在China，他發個香港圖片當背景說自己現在不在China」。

▲Morton IG限時動態遭大陸網友截圖。（圖／國內外白富美吐槽微博）
▲Morton IG限時動態遭大陸網友截圖、討論。（圖／國內外白富美吐槽微博）
袁詠儀今（14日）凌晨發出聲明，「關於張慕童在社交平台因為英語用語上，失言造成了誤解，我們及時發現並立刻進行了糾正，亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評，我們也已從這次事情意識到問題所在，就是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過。」

▲袁詠儀與梅艷芳相識多年。（圖／到此一游影視工作室。）
▲袁詠儀代替兒子道歉。（圖／到此一游影視工作室。）
此外，袁詠儀強調：「有些話需要解釋，有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音，這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。」張智霖隨後也點讚該則貼文。

▲袁詠儀的聲明，獲得多數大陸網友支持。（圖／袁詠儀微博）
▲袁詠儀的聲明，獲得多數大陸網友支持。（圖／袁詠儀微博）
事實上，袁詠儀和張智霖近年積極在大陸演藝圈發展，常常大陸、香港兩地飛，先前夫妻倆參加實境秀《妻子的旅行》、歌唱節目《蒙面歌王》造成話題，今年張智霖更藉由大齡男團選秀節目《披荊斬棘的哥哥》再攀事業高峰，袁詠儀聲明的用意不言自明。（編輯：楊穎軒）

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