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國軍111年預計招募3類10班隊　共約2萬703人

▲國防部人次室人才培育處處長王智輝少將說明111年國軍招募班隊簡介。（圖／國防部提供）
▲國防部人次室人才培育處處長王智輝少將說明111年國軍招募班隊簡介。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-14 13:29:07

國軍持續推動募兵制，國防部今（14）日表示，民國111年國軍招募班隊區分軍官、士官、士兵，共3類、10個班隊，計畫招募2萬703人；今年招募獲得率已達95%以上，可如期如質完成目標。

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國防部今日召開「民國111年國軍招募班隊說明」線上直播例行記者會，由人次室人才培育處處長王智輝少將說明111年國軍招募班隊簡介。王智輝表示，軍官班隊計有軍校正期班、大學儲備軍官訓練團(ROTC)、飛行常備軍官班、二技軍官班、專業軍官班、國防學士班以及中正預校高中、國中部等7個班隊，計畫招募4,197員。

針對招募成效，王智輝指出，士官班隊計有士官二專班及專業士官班2個班隊，計畫招募2,205員。士兵班隊計畫招募1萬4,221員。今年招募獲得率已達95%以上，可如期、如質完成目標。

針對招募作業是否會受到新冠肺炎疫情影響。王智輝指出，國軍招募採多元管道辦理，除了包括網路、社群、媒體、平面等方式，也與國內392所高中職校辦理合作協議、130所大學合作「大學儲備軍官訓練團」（ ROTC）選訓，以及與台灣大學、清大、成大、政大、中興、台北大學等9所學校簽訂「國防學士班」，形成校園招募永續機制。

針對後備改革，媒體詢問，國防部強調現在作戰主力為募兵制，與4個月役期的軍事訓練役的役男相比並不公平，軍事訓練役役男若非作戰主力，維持徵兵模式是否流於形式。國防部資源司人力資源處處長董紹明少表示，現行兵役制度採募、徵併行制，役男依法接受軍事訓練，完訓就納入後備列管，而後備軍人可滿足後備部隊戰時兵力需求，能達「平時養兵少、戰時用兵多」的效益。

至於現行軍事訓練役男完成4個月訓練後，可達到何種作戰能力？國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將表示，軍事訓練役男經入伍、專長訓練後，即可成為「合格戰鬥兵」，並可分發到本、外島部隊服役，實際參與實務工作與戰訓任務，強化基本作戰能力；在退伍後，則納入後備軍人編管，結合教育召集訓練，以維持後備部隊的戰力。

▲111年國軍招募班隊簡介。（圖／國防部提供）
▲111年國軍招募班隊簡介。（圖／國防部提供）
▲111年國軍招募班隊簡介。（圖／國防部提供）
▲111年國軍招募班隊簡介。（圖／國防部提供）

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