國軍111年預計招募3類10班隊　共約2萬703人

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針對招募成效，王智輝指出，士官班隊計有士官二專班及專業士官班2個班隊，計畫招募2,205員。士兵班隊計畫招募1萬4,221員。今年招募獲得率已達95%以上，可如期、如質完成目標。
針對招募作業是否會受到新冠肺炎疫情影響。王智輝指出，國軍招募採多元管道辦理，除了包括網路、社群、媒體、平面等方式，也與國內392所高中職校辦理合作協議、130所大學合作「大學儲備軍官訓練團」（ ROTC）選訓，以及與台灣大學、清大、成大、政大、中興、台北大學等9所學校簽訂「國防學士班」，形成校園招募永續機制。
針對後備改革，媒體詢問，國防部強調現在作戰主力為募兵制，與4個月役期的軍事訓練役的役男相比並不公平，軍事訓練役役男若非作戰主力，維持徵兵模式是否流於形式。國防部資源司人力資源處處長董紹明少表示，現行兵役制度採募、徵併行制，役男依法接受軍事訓練，完訓就納入後備列管，而後備軍人可滿足後備部隊戰時兵力需求，能達「平時養兵少、戰時用兵多」的效益。
至於現行軍事訓練役男完成4個月訓練後，可達到何種作戰能力？國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將表示，軍事訓練役男經入伍、專長訓練後，即可成為「合格戰鬥兵」，並可分發到本、外島部隊服役，實際參與實務工作與戰訓任務，強化基本作戰能力；在退伍後，則納入後備軍人編管，結合教育召集訓練，以維持後備部隊的戰力。