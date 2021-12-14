國際移民日音樂會來了！日本前外交官受邀參演

《四方報》報導，國際移民節即將在18日來臨，為了配合節日慶祝，新北市立十三行博物館首度舉辦「國際移民日音樂會」。本週六、日(18、19日)下午將匯聚來自東南亞國家及美、日的新移民音樂人，包括泰拳老師歌手及由日本前外交官帶領的樂團，一起表演交融多元文化的樂曲。音樂會全程免費，表演時段為下午2時至5時。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-14 13:19:57
活動籌辦人、十三行博物館研究助理林家鴻表示，音樂會第一天將以「南島好朋友」為主題，演出者有菲律賓新二代姊妹檔「呂曉曉」，及在美國德州出生的「台灣女婿」、黑膠收藏家徐睿楷，還有由西拉雅族人萬淑娟與菲律賓新住民萬益嘉夫妻檔組成的「西拉雅Onini竹音樂團」。
第二天的主題為「多元亞洲」，將由新北八里在地的長坑國小鼓隊開場，接著，由泰國移工初披龍將帶來在台灣難得聽到的泰國東北民謠彈唱。最後曾參與電影、電視劇演出的日本前外交官馬場克樹，和彰化「那卡西」樂手林助家等人組成「八得力」樂團，將帶來「台日友好」的壓軸演出。
受邀參與的音樂家平常在社會上有其他工作，不過做音樂對他們來說始終是最快樂的事，受到邀請時都欣然答應，希望能透過音樂會，分享來自不同文化的快樂與愛。