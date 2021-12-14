名家論壇》蕭徐行／我思故我在　侯友宜走人民的路

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就像民意極高的萊豬公投案一樣，反萊豬進口者不是也說反萊豬，不反美豬；但是這個公投的中心意涵不就是反對美國把萊豬輸入台灣嗎？這種「有萊豬，就沒有美豬」的說法，和新北市政府一貫的「沒有核安，就沒有核四」的說法有多大的差異呢？再說，萊豬公投通過後，馬上會面臨美國的反彈與日本的不滿。大家有想過要怎麼去處理，怎麼去面對呢？還是瀟灑地說，那是執政者的事情，干卿底事；那可以預見國民黨要重回執政的路要很久很久了。
再說重啟核四公投馬總統完全遺忘了當初核四發電計畫是在他的決定下凍結的，核四能否重啟其實關鍵還在於中央政府的態度，如果通過後，民進黨不做任何動作，除非改朝換代，能耐它何。如果馬先生認為核能發電對於台灣這麼重要，核四啟動對於台灣整體電力布局有重要的位置，當初在民意極大的壓力下，就該效法孟子「雖千萬人吾往矣」的態度，即使造成社會的反對，也該全力以赴啟動核四，那麼今天就沒這個重不重啟的困擾了；而非擔心社會正反分裂，擔心社會動盪而主動「凍結」核四，如今再來說三道四，根本為德不卒。所以這些反彈縣市首長的人實在該問問馬英九，怎麼反而來指責自己的縣市長，甚至「公開」的批駁，並以戰犯之名企圖栽贓。
公投從來就不該是個是非題，而是一道道複雜的選擇題。所以政治人物應該提供的是完整的說明與選項，讓人民能夠獨立思考，加以判別。就像侯友宜臉書提到的，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案。
侯市長更強調，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。尤其是執政的縣市長，他轄下的民眾對於每個公投案都有人支持，有人反對，所以縣市長應該以照顧大多數人的生活，好讓多數民眾能安居樂業的方向去處理市政，如果縣市長一就任時就把政黨派系擺在前面，就會被反對者反彈，也無助於施政的推動。
所以侯市長在「我對公投的看法」一文中，開宗明義地說，「我思故我在，每個人之所以獨一無二，不只在於外貌與另一個人不同，更在於你的思想，應該來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所匡限。這是彼此尊重，更是自由意志的展現。」
四個公投一道道都是複雜艱澀的選擇題。期許民眾了解公投對於他們以及我們這塊土地的意義，公投是讓大家更了解台灣，更能互相認識，互相團結保護家園，創造安居樂業的社會，這才該是公投的真義；公投不該是逼人表態，讓社會分裂，讓社會更對立。這就是侯友宜說的「國家人民大於政黨派系」。這也就是侯友宜在走的人民之路。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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