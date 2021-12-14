生吐司控有福了！超人氣「一覺吐司」進軍高雄

源自日本、同時也將真正的日本生吐司在台灣完整呈現的生吐司專門店「一覺吐司」，繼台南店之後，也正式插旗高雄。業者將令人敬佩的日本職人魂帶回台灣，每一個製作環節的精準拿捏、每份原料的嚴格選擇、傾心而執著地達到完美，造就了簡單純粹的迷人滋味。一口咬下，鬆軟濕潤的綿密滋味，真的會讓人有滿滿的幸福感。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-14 13:39:52
一覺吐司創辦人Edward因為工作緣故，時常遊歷不同國家、到處發掘各地的特色美食。因為家中孩子有著「懂得品嘗食物原味美好」的能力，逐漸在旅程中，開始留心起用料單純而美味的食物，在某次造訪日本時因緣際會下第一次品嚐到「生吐司」的滋味，驚為天人。因而帶著強烈好奇心，進一步瞭解生吐司背後的製作過程。
深入烘焙過程、探究日本師傅製作的獨到法門，其實唯有「專一」，無論是原料的選用與比例、麵團的揉捏、環境與時間的精準控管，即使是一般人眼中再微小不過的細節，日本師傅都極度專注、沉浸在其中。
「吐司，其實是有生命的！」Edward指出，一覺吐司經由日本專業主廚經過數千次反覆的實作，才調配出最適合台灣的完美比例配方。近乎苛求的溫度、濕度管控，毫秒無差的醒麵與發酵時間，讓生吐司一覺醒來圓滿長大。要做出美味的生吐司，使用高級食材只是其中要素之一，需另外結合獨特的知識、工法與技術，才能原汁原味呈現日本的「生吐司」，以確保產品具有最高品質水準，在口感、層次與香氣等層面都能完美呈現，入口瞬間就打動人心，讓顧客品嚐幸福的甜蜜滋味！