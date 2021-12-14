汐科站年旅次逾1613萬 王國材承諾改善出口、拓寬人行道
汐止地區近年來發展快速，當地居住人口與通勤族群增加，然台鐵汐科站月台狹長且出口間隔遙遠，民眾進出不便，今（14）日交通部長王國材、立法委員賴品妤、台鐵局長杜微、鐵道局長伍勝園等人前往視察，王透露，已經要求台鐵局與鐵道局研議改善出口空間、拓寬樓梯及人行道的寬度，以提升服務品質。
記者許若茵／台北報導
2021-12-14 14:11:12
民國96年，台鐵汐科站啓用，隨著周邊汐科園區廠辦建築陸續完工，服務旅運人次也大幅成長。根據台鐵局統計，汐科站於99年上下車人數約623萬人次，到108年已達1145萬人次，去（109）年更成長至1613萬人次。
台鐵局進一步分析，汐科站為通勤車站，平日從早上6時上班時段開始，旅客人次逐漸走向高峰，直到早上9時左右，可達每小時約4480人次；下班則有2段波峰，分別是下午4時至5時及晚間8時至9時，旅客數可達每小時約4000人次。
目前台鐵汐科站共兩座月台，其中一座為島式，另一座為岸壁，月台長度約323公尺，計3個股道，車站共有南北兩端兩個進出口，另在中央逃生出口共有四座樓梯及兩部無障礙升降電梯。
賴品妤指出，汐止地區連續好幾年都是新北市遷入人口的前三名，民眾使用汐科站的比率提高，但因車站的站體較長，且月台走道狹長，但南北兩側的出口相隔太遠，對民眾進出相當不便。
王國材表示，今天上午特別安排台鐵汐科站實地勘察，就是要找出解決的方法，他要求台鐵局和鐵道局積極研議，包括針對中央站體緊急出口及聯外動線規畫等，於明（111）年6月15日完成可行性評估細設顧問方案，屆時將再辦理實地考察作業，以利後續工程方案進行與施工。