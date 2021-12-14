中寮鐵路只准中方商品入泰國！出口商聯合抗議

《四方報》報導，中寮鐵路全面串聯中國和東南亞，然而來自中國的新鮮產品經過中寮高速鐵路湧入泰國，但泰國貿易商卻無法運送任何東西，讓泰國商家非常不滿，聯合呼籲政府跟中國進行外交談判，引起熱議。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-14 14:11:45｜2021-12-14 14:14:37
據悉，中國可以通過新建的中寮鐵路向泰國運送貨物，但泰國出口商不能使用相同的路線。13日，泰國水果貿易商和出口商協會主席Sunchai Puranachaikere 告訴泰國詢問報，「目前的情況是20年來最糟糕的，政府應盡快與中國談判。」Sunchai反問：「為什麼中國可以有運送貨物來泰國的試用期，而我們不能？」他說，目前泰國政府給泰國貿易商的理由是，中國的檢查站沒有準備好處理泰國產品，而他和其他出口商都覺得無法接受這理由。
Sunchai表示，「因為這條鐵路，中國商人每天可以向泰國運送大約50個貨櫃。但我們每天只能發送不超過30個貨櫃。此外，中國也對泰國產品實施預更多的監管，但泰國政府根本沒有採取任何行動。而且泰國產品如榴蓮和其他水果時常在邊境腐爛，都無法順利出境，因為邊界檢查站的出口過程都受到中方嚴格檢查而拖延，而這些檢查站是泰國產品到中國的主要貿易路線。」
中寮鐵路全長1000多公里，北起雲南昆明，南至寮國萬象，在12月3日正式開通營運。中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，對東南亞很重要的基礎建設。建成之後，向北一天之內就能抵達中國雲南昆明，向東通往泰國、向西去緬甸，向南通往馬來西亞和新加坡。