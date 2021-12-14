宋慧喬姐妹罹癌「渣夫懶理」 只怕《分手》超正小三生氣
韓劇《現正分手中》熱播中，除了男女主角宋慧喬、張基龍的感情糾葛，宋慧喬朋友朴孝珠罹癌，丈夫尹那武卻背著罹癌老婆偷吃超正下屬，甚至在外過春宵不回家，讓觀眾看到氣得牙癢癢。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-14 14:25:24
在《分手》第五集中，宋慧喬跟朴孝珠哭訴被前男友分手的真相，是因為對方出車禍過世，結果自己愛上前男友的弟弟張基龍；宋慧喬的經歷已經夠淒慘，未料原以為懷孕的朴孝珠，正準備聽醫生宣布喜訊時，竟是被告知罹患胰臟癌，朴孝珠便決定把握當下過生活。
朴孝珠未把生病消息告知家人與朋友，老公尹那武也不關心老婆，專心跟美麗下屬發生婚外情，他受夠太太成天碎念，卻非常害怕小三箕恩世生氣，不但買昂貴手環送對方，週末還要帶她玩兩天一夜，儘管中途接到朴孝珠喝醉的消息，他也毫不在意，朴孝珠的好友崔嬉序就直言，尹那武一定是出軌，要朴孝珠多注意。
另一方面，宋慧喬接受張基龍感情，故事也揭曉宋慧喬前男友在跟自己交往時，就已經有未婚妻尹晶喜，狗血老哏讓劇情白熱化。《現正分手中》每週五、六晚間10點在friDay影音獨家播出；每週日晚間10點在八大電視台電視首播。