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宋慧喬姐妹罹癌「渣夫懶理」　只怕《分手》超正小三生氣

▲在《現正分手中》中，飾演宋慧喬好姐妹的朴孝珠（左圖中）罹癌，劇中老公只在乎小三箕恩世（右）。（圖／宋慧喬、箕恩世IG）
▲在《現正分手中》中，飾演宋慧喬好姐妹的朴孝珠（左圖中）罹癌，劇中老公只在乎小三箕恩世（右）。（圖／宋慧喬、箕恩世IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-14 14:25:24

韓劇《現正分手中》熱播中，除了男女主角宋慧喬、張基龍的感情糾葛，宋慧喬朋友朴孝珠罹癌，丈夫尹那武卻背著罹癌老婆偷吃超正下屬，甚至在外過春宵不回家，讓觀眾看到氣得牙癢癢。

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在《分手》第五集中，宋慧喬跟朴孝珠哭訴被前男友分手的真相，是因為對方出車禍過世，結果自己愛上前男友的弟弟張基龍；宋慧喬的經歷已經夠淒慘，未料原以為懷孕的朴孝珠，正準備聽醫生宣布喜訊時，竟是被告知罹患胰臟癌，朴孝珠便決定把握當下過生活。

▲劇中，朴孝珠罹患胰臟癌。（圖／現正分手中IG）
▲劇中，朴孝珠罹患胰臟癌。（圖／現正分手中IG）
朴孝珠未把生病消息告知家人與朋友，老公尹那武也不關心老婆，專心跟美麗下屬發生婚外情，他受夠太太成天碎念，卻非常害怕小三箕恩世生氣，不但買昂貴手環送對方，週末還要帶她玩兩天一夜，儘管中途接到朴孝珠喝醉的消息，他也毫不在意，朴孝珠的好友崔嬉序就直言，尹那武一定是出軌，要朴孝珠多注意。

另一方面，宋慧喬接受張基龍感情，故事也揭曉宋慧喬前男友在跟自己交往時，就已經有未婚妻尹晶喜，狗血老哏讓劇情白熱化。《現正分手中》每週五、六晚間10點在friDay影音獨家播出；每週日晚間10點在八大電視台電視首播。

▲箕恩世劇中飾演小三。（圖／箕恩世IG）
▲箕恩世劇中飾演小三。（圖／箕恩世IG）
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