鳳梨釋迦遭陸禁！全聯林敏雄站台力挺 「把台灣推出去」
今年9月中國宣布禁止台灣鳳梨釋迦輸入，導致農民受到極大的衝擊，行政院農業委員會主委陳吉仲找上全聯福利中心火力支援，過去搶救過香蕉、芭樂及子彈蓮霧的全聯，今（14）日再度搶救台東外銷等級的鳳梨釋迦！全聯董事長林敏雄更是親自出席記者會力挺，要把台灣推出去！
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-14 14:54:16｜2021-12-14 18:05:38
陳吉仲現場表示：「之前鳳梨苦時，一通電話打給林敏雄，全聯就讓產地每公斤維持22元，甚至比去年、前年價格都高。」如今再度接下鳳梨釋迦銷售重擔，陳吉仲代表台灣農民感謝全聯，和農民站在一起。
全聯福利中心董事長林敏雄直說：「台灣農業有什麼問題，全聯一定跑第一。身為道地本土企業，會全力以赴！」他不忘笑咪咪推廣鳳梨釋迦，分享自己各種吃法都嚐過，「台灣水果眾多，只要留心大力推銷，也等同把台灣推出去！」
全聯福利中心總經理蔡篤昌也分享「危機就是轉機」，透露全聯過去一年賣不到3噸的鳳梨釋迦，「今年11月到目前為止，已經賣了30噸！」現在更備齊各門市通路，從裸裝原果、兩入盒裝、可現吃的鮮果盒到頂級禮盒通通有，方便大家選購。
蔡篤昌透露第一次吃到鳳梨釋迦，被很有組織、與豐富咬感給驚艷，大力推薦。陳吉仲則建議到全聯買鳳梨釋迦可順便帶上牛奶，待果肉熟成後和牛奶打在一起，非常好喝。
全聯將分為12/18、12/25兩階段促銷鳳梨釋迦，裸裝的鳳梨釋迦鮮果（約450克）原價79元，限定日特價59元。12/7～12/23大顆鳳梨釋迦（約600克），原價88元，特價79元。12/10～12/16兩入盒裝鳳梨釋迦（約800克），原價99元，特價88元。
而不沾手可以現吃的鳳梨釋迦鮮果盒（約180克）原價59元，特價50元。適逢年節還可上「PXGo!全聯線上購」獨家預購頂級鳳梨釋迦禮盒（約3kg）只要535元，或團購台東外銷級鳳梨釋迦（約2.8kg）只要478元。