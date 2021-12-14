環團護藻礁肯定盧秀燕推動無煤家園　遇擁核北極熊亂入

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於前交通部長林佳龍日前指出，若珍愛藻礁公投通過，中南部要多燒500萬噸煤、中火過去幾年降空污的努力將化為烏有，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃質疑，林佳龍的說法是認同燃煤復辟。
葉光芃指林佳龍在台中市長任內推動生煤自治條例，「為什麼只減4成？減4成煤足夠改善空污嗎？自治條例去年被行政院宣告無效，當時在中央的林佳龍贊同嗎？有發聲爭取台中脫煤嗎？」他說即使不重啟核四、不蓋三接，執政黨有義務以其他發電方式補足用電缺口，守護人民的呼吸健康權，而非大開時代倒車恐嚇人民。
葉光芃同時肯定盧秀燕市長堅守生煤條例、力爭台中在2030年成為無煤城市，希望盧秀燕進一步提出落實無煤期程的作法。
台中市府回應表示，自盧市長上任以來，2020年的空氣品質歷史最好，PM2.5是15.4微克，已接近國家標準，上任至今平均16.7微克，較林前市長自104至107年是21.2微克，空氣品質已進步超過20%，
市府強調盧秀燕致力降低燃煤量，卻被中央以一紙公文廢除生煤管制條例、鬆綁燃煤量的限制，再以特許方式讓中火得以擴建，相信民眾清楚事實。針對公投部分，盧秀燕已多次回應，凡是保障環境生態、守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持。