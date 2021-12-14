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環團護藻礁肯定盧秀燕推動無煤家園　遇擁核北極熊亂入

▲葉光芃指生煤自治條例被行政院宣告無效，大開時代倒車。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.14）
▲葉光芃指生煤自治條例被行政院宣告無效，大開時代倒車。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.14）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-14 14:29:30

四大公投在即，台灣健康空氣行動聯盟今肯定台中市長盧秀燕爭取脫煤，同時質疑林佳龍在市長任內推動生煤自治條例，去年中央宣佈無效時卻未為台中發聲。對於民進黨指藻礁公投通過後，中火必須多燒燃煤，空盟批評民進黨有負民意托付，將公投當成換取選票的政治工具。

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台灣健康空氣行動聯盟今（14日）在台中市議會廣場舉行記者會，成員戴起大大的蘇貞昌面具，諷刺民進黨立場昨是今非。一名林姓男子頭戴北極熊頭套，高舉「核能減碳、重啟核四」看板站在一旁，與反核的環團一度爆發言語衝突。
 

▲反核的台灣健康空氣行動聯盟公開護藻礁，挺核四的「北極熊」在旁亂入。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.14）
▲反核的台灣健康空氣行動聯盟公開護藻礁，挺核四的「北極熊」在旁亂入。（圖／記者顏幸如攝，2021.12.14）
對於前交通部長林佳龍日前指出，若珍愛藻礁公投通過，中南部要多燒500萬噸煤、中火過去幾年降空污的努力將化為烏有，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃質疑，林佳龍的說法是認同燃煤復辟。

葉光芃指林佳龍在台中市長任內推動生煤自治條例，「為什麼只減4成？減4成煤足夠改善空污嗎？自治條例去年被行政院宣告無效，當時在中央的林佳龍贊同嗎？有發聲爭取台中脫煤嗎？」他說即使不重啟核四、不蓋三接，執政黨有義務以其他發電方式補足用電缺口，守護人民的呼吸健康權，而非大開時代倒車恐嚇人民。

葉光芃同時肯定盧秀燕市長堅守生煤條例、力爭台中在2030年成為無煤城市，希望盧秀燕進一步提出落實無煤期程的作法。

台中市府回應表示，自盧市長上任以來，2020年的空氣品質歷史最好，PM2.5是15.4微克，已接近國家標準，上任至今平均16.7微克，較林前市長自104至107年是21.2微克，空氣品質已進步超過20%，

市府強調盧秀燕致力降低燃煤量，卻被中央以一紙公文廢除生煤管制條例、鬆綁燃煤量的限制，再以特許方式讓中火得以擴建，相信民眾清楚事實。針對公投部分，盧秀燕已多次回應，凡是保障環境生態、守護食安、保護人民健康、節省人民時間等的主張，她都支持。

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