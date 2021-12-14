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幫侯友宜緩頰　藍營議員籲：應顧及理性選民的權益

▲陳偉杰認為，國民黨精英不斷強調四個同意的同時，是否忽略那些不願表態四個同意或部分同意的支持者，也忘了尊重他們？（圖／新北市議員陳偉杰提供）
▲陳偉杰認為，國民黨精英不斷強調四個同意的同時，是否忽略那些不願表態四個同意或部分同意的支持者，也忘了尊重他們？（圖／新北市議員陳偉杰提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-12-14 14:32:53

1218將進行四大公投的投票，各黨的指標性人物可說是動見觀瞻，譬如新北市長侯友宜的公投態度即遭藍營質疑，侯友宜13日透過臉書PO文「對公投的看法」，卻引發諸多的批評；新北市議員陳偉杰說，完全能尊重、理解侯友宜的用心良苦，希望大家用理性的態度面對公投。

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陳偉杰今（14）日在臉書PO文表示，台灣在民進黨執政下，政府儼然變成了一台選舉機器，所有政策都充滿選舉的目的，遇到負面的爭議就展開藍綠對決模式，集合府、院、黨、側翼、名嘴和網軍全力攻擊反對者，還硬是抹紅扣人帽子；在民進黨全面動員洗腦下，台灣似乎已成一言堂，不該存有其它聲音。

陳偉杰強調，台灣不是只有藍、綠兩種聲音，否則誰來顧及中間的理性選民？在目前藍綠對決的情況下，顧及理性選民的權益，及爭取認同就變得更加重要；尤其指責和質疑侯友宜的黨派立場是沒有道理，侯友宜反台獨、熱愛中華民國，和燒國旗、拒唱國歌、更說中華民國是流亡政府的民進黨人截然不同。

陳偉杰指出，這次的公投，侯友宜也用行動表達堅決反對民進黨政府進口萊豬，例如巡視校園與工廠時，把食安放在第一線上，堅決維護民眾食的安全，也維護豬農的權益；因此，如果一定要都同意才是「自己人」，那部分同意的民眾，國民黨難道就不認同了嗎？

陳偉杰呼籲，當侯友宜每每市政評比第一的同時，國民黨也一樣覺得與有榮焉，很多同志不應針對單的一議題，一棍子打翻他的所有立場，讓有心人士見縫插針、大做文章，最後只會造成親者痛、仇者快而已；台灣既然自詡民主國家，尊重不同的意見，本就是民主社會多元意志的展現

陳偉杰認為，國民黨精英不斷強調四個同意的同時，是否忽略那些不願表態四個同意或部分同意的支持者，也忘了尊重他們？侯友宜的態度，正是這些支持者的態度；國民黨眼下最重要的就是爭取更多民眾認同，若能更包容些許不同意見的人，就更有機會爭取過半的支持，對抗民進黨鋪天蓋地的洗腦一言堂！
 

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