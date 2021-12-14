綠營議員檢驗盧秀燕政績 命好「涼涼做」

台中市長盧秀燕上任迄今已滿三年，今 (14) 日民進黨議員江肇國、賴佳微、周永鴻、張家銨、蔡耀頡等議員聯合質詢指出，檢驗盧秀燕 3 年來政績，指前市長胡志強是辛苦、林佳龍是認真，卻不見盧秀燕提出對台中的願景藍圖，更在其任內扼殺、延宕台中市政多項建設；江肇國表示，盧市長已經非常「好命」，能在前兩任市長奠定的基礎上持續施政，但盧市長應有更大格局，提出能讓台中大步邁前的政策白皮書，不要只求小確幸，缺乏大作為的市長。

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江肇國表示，再過幾天就是市長上任執政滿三年的日子。回顧台中縣市合併後，胡志強、林佳龍這兩任市長都只有各擔任一屆就改朝換代，但在針對大台中合併後卻承擔著不同的責任與角色；反觀盧市長，上任至今仍無見其對大台中的發展提出願景擘劃，也不見他有新建其他建設，彷彿台中整體規劃都已經完成，這樣的不作為只會造成台中發展停滯，相信絕非是市民期待。

張家銨指出，不論從整個城市規劃來看，還是縮小檢視各個選區，盧市長上任後並無弭平原縣市的差異，甚至烏日、大肚、龍井長期受到市府忽略、拖延建設發展，從上次業務質詢得知「臺 74 線延伸龍井案，爭取生活圈補助排在比較後面」，到明年度的新預算編列項目仍屈指可數，盼市長持續推動建設不要停滯。

賴佳微指出，盧市長上任後，都只願做煙火式的政績，而對台中市的大方向延續性規劃，過了三年依舊看不見；工程不是延宕，就是一堆建設減項發包，不然就是做出來不符合民眾期待。舉個例子，美樂地公園千篇一律換上人工草皮跟搖搖馬，孩子玩的不快樂，家長更是看的不快樂。台中更在盧市長執政後，家暴惡化、性侵害上升、傷害罪暴增、治安敗壞，難道這就是媽媽市長所要打造的台中嗎。

江肇國表示， 3 任市長當中，胡志強是辛苦，林佳龍是認真，但盧秀燕是好命，命好「涼涼做」，政策付之闕如，命好涼涼做，不知民間疾苦，有人認為盧秀燕選下屆市長不是如此困難，但他不認為，若不提出白皮書，會落選，不要只會小確幸。