金曲歌后徐佳瑩前進《紅白》飆唱 Faye帶新作品掀回憶殺
台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於111年1月8日在台北小巨蛋盛大登場，第一波釋出的精采卡司金曲歌后徐佳瑩、Faye詹雯婷，將陪伴觀眾朋友熱鬧圍爐迎新年。其中好久不見的Faye（詹雯婷）曾是飛兒樂團的主唱，演唱過《我們的愛》、《Lydia》等經典歌曲，都是許多七、八年級生的青春回憶。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-14 17:35:53
正馬不停蹄籌備新專輯的Faye，期盼疫情趕快過去，希望能夠帶著作品到更遠的地方：「會在紅白舞台上帶來新歌，已經迫不及待要讓這張新專輯趕快讓大家聽到。」談到農曆新年必做的事情，Faye表示一定要吃炸年糕，並自稱「炸年糕達人」，笑說吃到不好吃的年糕一定會生氣，也會和家人打牌聯繫感情。
一年一度的紅白將在除夕夜陪伴觀眾迎接農曆新年，2021年全台經歷疫情高峰期，近期推出新單曲《以上皆非》的徐佳瑩，也擔任歌唱選秀節目《聲林之王3》的導師，談到明年的新計畫，徐佳瑩滿是期待：「希望可以順利推出新專輯。」也透露兒子小樂高剛滿1歲，要開始教他「恭喜恭喜」的拜年手勢，將寶貴時間留給和家人團聚，新年新希望則是家人及身邊愛的人都健康平安，還有趕快發一張很棒的專輯：「真的讓歌迷久等了！」
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