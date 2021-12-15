快打疫苗！韓國染疫重症破900例死亡續增　逾半數未接種

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韓國中央事故應對本部今天於線上召開例行記者會時表示，若重症患者人數超過1000人，為確保提供足夠重症病床，勢必會影響到一般患者的治療資源，也可能發生重症患者必須使用中等症狀患者病床的狀況。
韓聯社引述當局統計報導，各醫療機構所有重症病床目前約4到5成都已做為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專用病床。
當局指出，造成重症患者及死亡案例持續增加的最大原因，在於未接種者間的疫情傳播。韓國接種率與世界各國相比偏高，完成基本劑數接種者占總人口逾8成，成年人口中未接種者僅占8%。但分析重症患者接種狀況，高達51.2%未接種，病歿案例中則有53.9%未接種，顯示未接種者染疫時症狀惡化、甚至死亡的機率更高。
據當局統計，未接種者染疫死亡的機率較完全接種者高上4到5倍。
韓國防疫當局正全力加快追加疫苗接種速度，並提高12至17歲未成年者的接種率。韓國政府日前開放韓國以外國家完成接種的外籍人士申請接種認證，但僅限世界衛生組織（WHO）認證疫苗，接種其他疫苗者仍須在韓國境內完全接種後，才能獲發接種證明及施打追加劑數疫苗。
韓國政府原規劃自13日起全面施行防疫通行證制度，進出餐廳、咖啡店等大眾利用設施時都必須出示完全接種後才能取得防疫通行證，但正式上路後因系統過載問題緊急宣布延後實施，至今天仍未解決。（編輯：陳惠珍）1101214