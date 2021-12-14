台灣也抵制北京冬奧？游錫堃：各黨團要先有共識

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏等人，今（14）日拜會立法院長游錫堃，楊憲宏呼籲盼台灣政府應抵制參加北京冬奧，並在立法院各黨團之間凝聚共識，由立法院朝野協商後通過。游錫堃表示，立法院採取的是合議制，朝野協商是共識決而非多數決，建議民間團體可先與各黨團溝通達成共識後，再由朝野協商表決，這樣較能符合大家的期待。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-14 15:08:57
游錫堃今在時代力量立委陳椒華、邱顯智，以及立法院秘書長林志嘉、顧問洪慈庸、議事處長高百祥、秘書處長吳慧玲等人陪同下，接見台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏等9人。雙方針對是否抵制參加北京冬奧、立陶宛遭中國外交抵制等議題，晤談約40分鐘。
楊憲宏說，中國主辦的「2022年北京冬季奧運會及帕拉林匹克運動會」，碰到許多民主陣營國家的外交杯葛，中國人權問題近年來也是國際關注的焦點，剛閉幕的美國「民主峰會」論壇，主題也是圍繞在獨裁專制與民主自由，台灣作為民主陣營的一員，應該在參加北京冬奧的議題上有所表態。
陳椒華指出，中國近年對少數民族人權的迫害，以及對台灣的不友善，應藉由北京冬奧的機會表達台灣反對人權迫害的立場。時代力量的提案相關文書，盼能盡速朝野協商達成共識通過。
邱顯智則說，近年中國無論在新疆、西藏還是香港人權議題，或是軍機軍艦繞台，處處與世界各國為敵，因此國際社會對中國有抵制的聲音，台灣作為民主陣營的一員，應該要有一致的表態。