新住民越南舞成果發表會曝！在宜蘭圓滿落幕

《四方報》報導，近年來新住民族群在台灣穩定成長，各地都有相關的新住民文化藝術活動。宜蘭縣新住民發展協會越南舞教學成果發表暨第二屆第二次會員大會，在12日於羅東金樽餐廳舉行。宜蘭縣新住民發展協會成立至今已有5年多，協會成員分別有越南籍、印尼籍、泰國籍、中國籍、緬甸、柬埔寨籍等成員。成果發表會上有許多美麗的表演，讓參加者都看得十分盡興，宜蘭市市長江聰淵親自出席與新住民同樂。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-14 17:50:00
據悉，協會成立起源於一顆美麗的「初心」，最近一年多來因為新冠肺炎疫情的影響，許多新住民姊妹返鄉不易，為紓解姊妹們的思鄉情懷，理事長阮如庄於去年九月即藉由其母國的越南舞蹈教學，讓姐妹在參與及學習的過程中，能紓解想念家鄉的心情。目前參與越南舞學習的姐妹有7至8位，雖然人數不多，但在共同學習的過程中，分享彼此在台灣家庭生活的點滴。
排練時間從疫情緩和的9月開始，固定每週1次，都以免費教學的越南舞蹈為主，藉由此次召開會員大會展現姊妹們學習的成果。宜蘭市市長江聰淵指出，「新住民是我們的家人，宜蘭縣新住民人口數約8900人，隨著新住民人口移入台灣，也為台灣帶來不同文化面貌。這一年多來因疫情緣故，新住民返鄉不易，對於阮如庄理事長為紓解姐妹們思鄉情緒，運用所學技能來教導姊妹學習舞蹈的奉獻精神給予肯定，並鼓勵更多新住民姊妹主動分享母國文化及舞蹈，與台灣文化與生活相結合，共同營造更和諧溫馨的社會。」
現任理事長阮如庄來自於越南，嫁來台灣10多年，因為看見許多新住民姐妹來臺後，深受文化差異與語言不通等問題困擾，導致在面臨問題時無法順利解決，因此組織新住民姐妹們積極參與協會會務及活動，希望創造新住民姐妹「在台灣也有家的歸屬感」。成員從原本的49人成長至今已超過300位會員。