驗毒品出包誤判疑雲　高醫聲明喊冤

高雄醫學大學附設中和醫院被周刊爆出多次將3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，為此高醫下午由副院長黃尚志與檢驗醫學部主治醫師林宜靜出面說明，強調Eutylone與Pentylone為同分異構物，而Eutylone在去年2月份才被公告為3級毒品，院方當時並無標準品可供比對，已向委託單位盡主動告知之責。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-14 15:26:29
副院長黃尚志表示，去年1月起高醫承接高雄市刑大與屏東縣警局委託的毒品檢驗標案，提供73項毒品檢測項目，其中就包含2級毒品Pentylone，過一個月後政府才公告Eutylone為3級毒品，而Eutylone與Pentylone為同分異構物，一開始院方並無Eutylone的標準品，4、5月開始，全台開始有Eutylone的流行趨勢，法務部等相關單位在8月份才來文詢問建立Eutylone的檢測。
經進行Eutylone標準品請構，院方11月份才拿到並建置Eutylone標準品檢測方式，並在12月份主動告知Pentylone及Eutylone的差異，主動查出有3件檢驗品為其實Eutylone，並主動告知驗出Pentylone需進行複驗，總共再驗出29件Eutylone；黃尚志強調，就檢驗的項目來說並無誤判的情形，而是從當下現有的儀器設備分析提出的客觀結果，這就像COVID-19若不知道序列就很難驗得出來是一樣的道理，就是校正回歸。
高醫檢驗醫學部主治醫師林宜靜則說，目前的毒品檢驗均會跟標準品做比對，在高醫除了用氣相層析質譜儀之外還用了液相層析串聯質譜儀，這兩種儀器去做毒品鑑驗，必須和標準品作質譜比對，確認和標準品一致的時候，才會認為有此成分。
林宜靜說，所以在當時沒有Eutylone標準品的狀況下，儀器無法判定出Eutylone，而所有的報告都在發現狀況後，主動將2月到10月驗出Pentylone的名單，都有主動提供給委託單位，對於結果有疑義都可以再拿回來進行複驗。
高醫強調，因新興毒品種類繁多，隨著毒品成分推陳出新，須持續購買標準品以達更精準結果，而適時修正結果，這是在科學上必然的過程與限制，截至今年3月，高醫仍持續進行檢品複驗及報告修正，並持續主動提供委託機關最近的報告。