謝和弦亂開譙遭求償百萬！太太「秀家書」向吳宗憲求和
謝和弦在2019年底時開直播譙吳宗憲「臭俗仔」、「裝什麼台灣大哥」等，遭吳宗憲提告，士林地院9月開庭判謝和弦拘役20日，得易科罰金2萬；民事部分，吳宗憲求償100萬元，13日士林地院開庭，可謝和弦並未到庭。而今（14）日稍早謝和弦的太太莉婭（陳緗妮）在臉書發文幫謝和弦向吳宗憲求和。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-14 15:46:06
莉婭發文提到：「唉...很多事情不公開，好像就變成所有事情都要默默吞下了...但從2019年12月開始就沒有一天是不用『心驚膽顫』的，因為每一天都在被媒體洗版。但事情實在是太多、狀況太多，沒有辦法在一個時間內處理所有事，只能一件一件慢慢來！」
莉婭曬出謝和弦寫給爸爸的家書佐證，提到謝和弦爸爸收到家書後，轉發給她與同事們，莉婭特別替謝和弦澄清外界傳聞他沒有向吳宗憲道歉一事「我的同事當時收到『家書』訊息以後，第一時間剛好在工作現場，就有向吳姍儒轉達謝和弦本人對於憲哥的歉意。」她強調：「我想這應該是律師對阿扣很大的一個誤會，他其實在勒戒的時候，就開始慢慢意識到自己在躁期時做的瘋狂舉動了！」也表示謝和弦常常公開提到，未來如果有機會見到吳宗憲，一定會當面致歉。
莉婭鄭重表示：「抱歉憲哥！一直以來身為經紀人的我還沒有在私底下跟您約碰面，我應該是要帶著我的丈夫，好好跟您表達歉意的。」之後更直言：「我和我的丈夫都是在憲哥主持的節目上出道的，憲哥確實是台灣演藝圈的大前輩，提攜了很多後輩，這一點無庸置疑！我們身為後輩應該要更懂得感恩才是。」
不過這張悲情牌網友卻不願買單，紛紛在底下留言：「打悲情牌？催票？演唱會門票賣不好？道歉文？」以及「台灣現在一群怪人，都是殺人後說自己有精神病」等字句，強烈抨擊。