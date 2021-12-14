義大世界跨年煙火「三大觀賞區」完整享受888秒視覺饗宴
再過兩週就要迎接2022年，「2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀」將施放888秒大型藝術煙火，點亮高雄夜空與民眾一起歡樂倒數。義大世界公布「三大觀賞區」有興趣的民眾記得趁早卡位；另外，「義大遊樂世界」31日特別加碼夜間營運至晚間8點，更有限定的國際級大秀「火山夜秀-天神之戰」；義大世界購物廣場31日一般專櫃延長營業時間至晚間11點，美食專櫃延長至凌晨12點半。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-14 15:45:50
義大世界跨年煙火秀除了獨家在台首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」還有尺玉煙花升級版「昇曲導付」花火特效，更加唯美震撼，不用出國就能欣賞國際級的絕美煙火秀。義大世界推薦三大觀賞方式，包括「義守大學-全景讚嘆區」888秒跨年煙火秀將於義大世界大草坪區施放，因此草坪對面的義守大學成為觀賞遼闊煙火全景的絕佳區域，特別推薦校內六大觀賞點，包括綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮。
另外推薦「義大摩天輪-超近搖滾區」義大遊樂世界官網推出獨家限定VIP摩天輪平台觀賞票，璀璨豔麗的煙火盛景第一排，火樹銀花就在眼前綻放；「義大皇家酒店、義大天悅飯店-飽食震撼區」跨年夜可邊吃美食邊看煙火，有星光BBQ、跨年星光宵夜等。
全台唯一希臘情境式主題樂園「義大遊樂世界」31日特別加碼夜間營運至晚間8點，下午4點半入場星光票只要299元，可暢玩室內外17種設施，更有夜間營運限定的國際級大秀「火山夜秀-天神之戰」，外籍舞者以精湛舞蹈搭配特技表演，火山噴發的震撼特效，帶給觀眾視覺聽覺雙重享受。
義大世界購物廣場31日一般專櫃也延長營業時間至晚間11點，美食專櫃延長至凌晨12點30分。跨年元旦連假期間12月31日至2022年1月2日，E卡會員消費滿3,000元，還有機會抽中價值8,800元的AIGNER Diadora系列皮夾和KENDALL+KYLIE短型尼龍錢包，買愈多，中獎機會愈高。