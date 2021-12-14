出席吳舜文新聞獎頒獎 朱立倫、侯友宜應媒體要求合影
新北市長侯友宜遲遲未對公投的立場表態，讓藍營的基層頗感不滿！而國民黨主席朱立倫今（14）日受訪時強調，「國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的堅持」；因此，朱立倫、侯友宜兩人之間的微妙關係與互動，也備受矚目。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-14 15:58:47
朱立倫、侯友宜兩人今日都受邀出席第35屆吳舜文新聞獎的頒獎典禮，侯友宜先到場但未受訪，朱立倫抵達會場時，也被問到對侯友宜公投立場的看法？朱立倫再次強調，侯市長跟我一樣，呼籲大家趕快出來投公投票，用我們的公投票，站在民意這一邊，告訴執政當局，你錯了！
朱立倫指出，其實重要的是呼籲大家在最後的關鍵，尤其是這個禮拜六一定要出來投票，因為公投是民主的展現，面對目前執政無能又鴨霸的民進黨，我們必須跟人民站在一起；國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，我們必須跟民眾站在一起，我們不跟民眾站在一起，誰跟民眾站在一起？
朱立倫反問民進黨的朋友，摸摸良心，想一想，你真的要萊豬進口嗎？你真的要破壞千年的藻礁嗎？你真的要讓台灣沒有穩定的能源跟乾淨的空氣嗎？你真的要浪費我們社會的資源，讓公投跟大選一定要分開嗎？所以呼籲所有的朋友們想一想，趕快站出來，用公投選票告訴民進黨、告訴執政當局，你錯了！
侯友宜、朱立倫先後進入會場，先入座的侯友宜一聽到朱立倫到場，立即起身相迎老長官，兩人握手也成為媒體鏡頭的焦點，鎂光燈一直閃到不停；朱立倫笑稱，「他常常和侯友宜電話聯絡」，並應媒體要求，兩人再次笑容滿面合影，接著兩人分坐舞台前第一排走道兩側的座位，參加活動。