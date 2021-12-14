黃子佼上《熙娣想聊》同框舊愛小S 曝孟耿如私下反應
小S（徐熙娣）近來強勢回歸螢光幕主持網路節目，邀請林志玲等大咖藝人一同上《熙娣想聊》，就連「經典舊愛」黃子佼也不吝於邀請，黃子佼今（14）日與宇珊一起出席桃園跨年晚會記者會時，分享上《熙娣想聊》的心得，除了透露小S有特地送他「奇葩」禮物之外，也曝光老婆孟耿如的反應。
記者侯家瑜/桃園報導
2021-12-14 16:10:21
黃子佼表示疫情前就已經錄好《熙娣想聊》：「這次熙娣復出，我們當然要力挺到底。」也考量到孟耿如的感受，所以特地邀請朋友一同前往：「我也算是體貼老婆，不想一對一，所以我找了一個朋友一起去見熙娣，我們在一個牛排館聊得非常開心。」笑說孟耿如其實是「吃瓜」愛好者，迫不及待想看自己被小S「砲轟」之外，還已經訂閱好該集節目準備收看：「她一直很期待這集，非常積極地想看笑話，不過懷孕期間看一些開心的其實也不錯。」該集預計23日就會上架。
黃子佼透露小S送他一個「奇葩」禮物：「我到現在都還不知道怎麼處理，因為又大又重，造成我非常大的困擾，現在正放在我的辦公室。」不過黃子佼也稱讚小S確實是一個特別的主持人，幽默感很難被取代：「跟她錄一集就很累了，妳看她這麼犀利，還要唇槍舌戰，我們主持通常會拐彎抹角，但她都沒有在跟你客氣的。」另外，黃子佼也為了還疫情期間的「工作債」，曾連續工作70天，一共跑了177個行程，為了獎勵員工，預計今年尾牙會發給每個人6位數的紅包。
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