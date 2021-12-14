尼加拉瓜與台斷交！前白宮官員：美須持續投入資源挺台
尼加拉瓜10日閃電宣佈與台灣斷交，美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）今（14）日表示，台灣已發展成真正的民主國家，是世界的典範，更不能讓台灣走上香港的路，也認為美國需要付出努力及投入大量資源，使台灣的友人持續站在台灣身邊。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-14 16:19:13
由遠景基金會、新美國安全中心與日本國際問題研究所共同舉辦的「2021台美日三邊印太安全對話」今日舉行，除邀請蔡英文總統親臨致詞外，日本前首相安倍晉三、前白宮國安顧問歐布萊恩也都透過預錄影片發表演說。
歐布萊恩指出，烏克蘭與台灣受到威脅的新聞躍上世界頭條，此時共同努力維護與生俱來的自由權利，比以往任何時候都來得重要。面對中國的威脅，印太地區的國家必須堅定不移地維護主權、自由和民主價值觀，台灣將發揮重要作用。
針對中國持續拉攏台灣邦交國，甚至使尼加拉瓜與台灣斷交，轉而與中國建交。歐布萊恩指出，美國持續支持台灣，但這的確是棘手的問題，需要付出努力及投入大量資源，使台灣的友人持續站在台灣身邊。他更指出，北京武統台灣的目標無法令人接受。
歐布萊恩稱讚台灣已發展成真正的民主國家，是世界的模範，所有人都應該引以為豪，「不能讓台灣走香港的路」。後代能否在印太地區享受像今天這樣自由、開放的繁榮環境，取決於採取何種行動，保護自由及我們的價值。