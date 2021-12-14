Uber Eats太空也能送？飛400公里遲到半小時 獲得一個讚
台灣人相當依賴外送平台，從馬路上源源不絕的外送員就可見一斑，但身在江湖必有是非恩怨，有的用戶可以準時順利取到餐點；有的人卻因種種因素導致延誤、甚至引發糾紛。但不管如何，Uber Eats日本再難都做到了！首度為國際太空站的太空員送上他們最愛的日本即食罐頭，成就挑戰外送服務的一大步。
記者吳宗軒/綜合報導
2021-12-14 16:12:57
沒有「叮咚」，更不是「今晚我想來點…」等令人耳熟能詳的音效、台詞。Uber Eats這次不演了，直接離開地球表面，把餐送到外太空！只見日本企業家「前澤友作」打開艙門，在無重力環境下把你我孰悉的Uber Eats紙袋，半推半拿得在空中前進，要來執行首次太空外送任務。
Uber Eats 日本今（14）日宣布，與美食外送鐵粉的日本企業家前澤友作合作，在他為期12天的太空旅程中，為國際太空站的太空員送上他們最愛的日本即食罐頭。而說起這罐頭來頭也不小，這次是Uber Eats 和前澤友作一起用味噌鯖魚、甜醬牛丼、竹筍燉雞和紅燒豬肉等菜色料理出來的美味餐點，就是要讓他們品嚐到太空食物以外的美食。
Uber Eats 成功將品牌足跡擴展到地球表面以外、進入到大氣層，此趟行程航行了400公里，長達8小時34分鐘，於台灣時間12月11日下午10點40分，完成首趟美食外送至國際太空站。Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 表示：「前澤友作的一小步是 Uber Eats 的一大步。對於完成這項將美食成功外送至外太空的全球創舉，我們萬分雀躍，Uber 的目標是幫助大眾享受隨心暢行、隨點即送的生活體驗，很榮幸能服務國際太空站的太空員，前澤友作在這次的外送行程中獲得了一個讚，即便這趟外送時間超過了30分鐘。」
執行外送任務的前澤友作也分享：「謝謝 Uber Eats 讓我有機會接下首次將美食外送到外太空的任務，Uber Eats 的行動力和冒險精神振奮人心。我將繼續探索自我，希望每個人都能這樣做，一起讓世界變得更好！」